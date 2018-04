Metzingen Bürger empfehlen den Bau eines Kombibades

Metzingen / Regine Lotterer

Die Bürgerempfehlung zur Zukunft der Metzinger Bäder liegt vor: Die Teilnehmer der Konsensuskonferenz haben alle Argumente intensiv abgewogen und sprechen sich für den Bau eines Kombibades auf dem Bongertwasen aus. Allerdings wünschen sie sich gleichzeitig, dass das Eduard-Kahl-Bad erhalten bleibt, um es künftig als Lehrschwimmbecken für die Schulen und die Vereine zu nutzen. Die Entscheidung über die Zukunft der Bäder fällt der Gemeinderat am 17. Mai.

Der jetzigen Bürgerempfehlung ist ein intensiver Beteiligungsprozess vorausgegangen. Er startete im Herbst 2017 mit einer Onlinebefragung, an der alle Metzinger teilnehmen konnten. Immerhin 3500 Bürger haben die extra eingerichtete Online-Plattform genutzt, mehr als 500 Postkarten mit Pro- und Contra-Argumenten gingen ein. Auch gut 400 Schüler haben sich beteiligt. Nach dem Ende der Online-Umfrage folgten zwei Konsensuskonferenzen, an denen 20 zufällig ausgewählte Bürger, die einen repräsentativen Querschnitt der Metzinger abbilden, teilnahmen. Zwei Mal tagte die Konferenz, auch zahlreiche Experten wurden dabei gehört. Am Donnerstagabend stand nun am Ende dieses gut halbjährigen, intensiven Prozesses die Bürgerempfehlung für den Bau des Kombibades und die weitere Nutzung des seitherigen Hallenbades als Lehrschwimmbecken.