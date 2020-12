Wer wollte seiner Mutter kein literarisches Denkmal setzen? Besser noch beiden Eltern? Am Allerbesten den Großeltern und der ganzen Großfamilie gleich noch mit dazu. Zumal, wenn diese für unvergleichliche Sprüche, unterhaltsame Anekdoten sowie einen Teil Orts- und über weitverzweigte Verwandtschaftsverhältnisse auch für die Regionalgeschichte stehen. All das mag sich nachfolgenden Generationen tief eingeprägt haben, aber irgendwann im Lauf der mündlichen Überlieferung droht es doch verloren zu gehen.

Ein schön gebundenes Buch mit Geschichten, Rezepten, Fotos und Plänen hilft der Erinnerung auf die Sprünge. Das gilt auch für zwei Bände von Gerhard Siegloch, die der langjährige beliebte Mathematik- und Physik-Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zu Ehren seiner mit zwölf Geschwistern in Metzingen aufgewachsenen Mutter Johanna Pauline Siegloch (1909-2009), geborene Fritz, im Selbstverlag veröffentlicht hat: „Aus dem Alltag einer kinderreichen Familie“ (2017) und „Erinnerungen“ (2019). Geholfen hatte ihm dabei sein Sohn Christoph, denn Gerhard Siegloch ist schon seit 15 Jahren an Parkinson erkrankt.

Vom „Kendr-Schiale“ (der kleinen Kinderschule, also dem Kindergarten) über Streiche halbwüchsiger Kerle mit Trompeten und Posaunen, Frischluft-Klos, dem besonderen Fritz- und Sieglochschen Verständnis des „Spätheimkehrers“, von der Landwirtschaft über Krieg, Verlust, das Maultaschenrezept in Sütterlinschrift und ausgedehnte Sonntags-Wanderungen zur „Berda-Danda ond Dott’“ (Tante Berta und Dote) in Reicheneck oder via „Direttissima“ aufs Roßfeld hoch bis hin zu nach wie vor optimistischen, humorvollen „Gschichtla“ aus dem Rollstuhl – dass das erste Buch von Gerhard Siegloch bald vergriffen war, zeigt, wie weit über den engen Kreis hinaus diese ungewöhnliche persönliche Rückschau fasziniert.

Nun hat die Familie des Autors das so humorvolle wie informative Werk mit seinen herrlichen schwäbischen Zitaten neu aufgelegt. Beide Bücher sind jetzt in „Die Finkeria“, ehemals Buchhandlung Widmann, erhältlich. Eventuell bald auch über einen Liefer- oder Abholservice.