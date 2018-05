Grafenberg Brotbackkurse im Backhaus

Grafenberg / swp

Der Arbeitskreis (AK) Kelter Grafenberg bietet wieder Einführungskurse zum Brotbacken im Backhaus an. Der erste Kurs ist am Freitag, 1. Juni, von 16 bis zirka 22 Uhr. Nur einen Tag später, am Samstag, 2. Juni, wird von 10 bis 16 Uhr, gemeinsam gebacken.

In diesen Kursen erfahren die Teilnehmer zunächst Grundsätzliches über das Backen im Backhaus. Die Themen Befeuerung, Teigherstellung, Backzeiten und die richtige Backtemperatur werden dazu ausgiebig behandelt. Gebacken wird dann traditionelles Holzofenbrot mit Weizenmehl Type 1050 und Hefe. Dazu wird gemeinsam eingeheizt, dann der Teig geknetet.

Wenn der Ofen heiß ist, wird zuerst eine Pizza zum gemeinsamen Verzehr gebacken, danach werden die Brote eingeschossen. Jeder Teilnehmer wird letztlich drei Brote mit nach Hause nehmen. Der AK Kelter Grafenberg nimmt für die Kurse noch Anmeldungen entgegen. Interessierte können sich bei Eberhard Rabaa vom Arbeitskreis Kelter, unter Telefon ( 0 71 23) 31 418 oder per E-Mail unter kelter-grafenberg@gmx.de für die Backhausbrot-Kurse anmelden.