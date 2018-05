Metzingen Braucht es einen Bürgerentscheid?

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Es könnte ein Schlussstrich sein. Mit der Entscheidung des Gemeinderats über die Zukunft der Metzinger Bäder wäre der Weg frei, um etwas ganz Neues zu bauen, oder das Alte zu erhalten und zu sanieren. Möglicherweise ist die Entscheidung des Rats aber nur der Beginn eines neuen Verfahrens. Schon jetzt werden Stimmen laut, die es dem Gremium nicht überlassen wollen, eine so wegweisendes Machtwort allein zu treffen. Sie fordern einen Bürgerentscheid.

Indes war die Diskussion bislang schon alles andere als eine geheime Kommandosache von Mandatsträgern und Verwaltung. In einem aufwendigen Prozess waren über Monate hinweg 20 Männer und Frauen damit beschäftigt, eine Empfehlung für den Gemeinderat zu erarbeiten.

Enormer Aufwand

Sie kämpften sich dabei durch hunderte Seiten von Gutachten, werteten Rückmeldungen aus einer eigens eingerichteten Internetseite aus, würdigten Anregungen, die die Einwohner Metzingens der Stadtverwaltung schriftlich eingereicht hatten.

All das war mit enormem Aufwand für alle Beteiligten verbunden, die viel Freizeit und Engagement in diese Arbeit steckten, für die sie sich noch nicht mal aufgedrängt hatten: Sie waren die Essenz von 2000 repräsentativ ausgewählten Einwohnern, die angeschrieben wurden mit der Frage, ob sie sich daran beteiligen wollen, die Zukunft der Metzinger Bäder mitgestalten zu wollen. Wesentlich mehr Bürgerbeteiligung scheint ja fast nicht möglich. Doch jetzt, nachdem sich die 20er-Gruppe mehrheitlich für ein neu zu bauendes Kombibad am Bongertwasen ausgesprochen hat, und kurz vor der endgültigen Entscheidung des Gemeinderats am Donnerstag, mehren sich kritische Stimmen.

Einige bemängeln das bisherige Verfahren an sich nach dem Motto, wie können sich 20 Leute erdreisten, diese Sache allein entscheiden zu wollen? Andere empfehlen dem Gemeinderat, die Sache zu vertagen. Und dann gibt es auch jene, die einen Bürgerentscheid anstreben. Doch: Wäre das wirklich die fairste Variante?

Zweifelsohne ist ein Bürgerentscheid die direkteste Form der Mitbestimmung. Alle wahlberechtigten Bürger wären in dem Fall aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und eine noch zu formulierende Frage entweder mit Ja oder Nein zu beantworten.

Grundsätzlich, lässt Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE wissen, „unterstützen wir jede Form gelebter Demokratie und Bürgerbeteiligung“. Ein möglicher Urnengang schreckt die Verwaltung keineswegs: „Wir verschließen uns dem nicht“, sagen OB Fiedler und Hauptamtsleiter Patrick Hubertz. Allerdings sinnieren sie über den Grund für ein solches Anliegen. Die Verwaltung habe in den vergangenen Jahren alles unternommen, um an der Entscheidung über die Zukunft der Bäder so viele Einwohner Metzingens wie möglich zu beteiligen. OB Fiedler sieht in der Vorgehensweise der Verwaltung sogar den fürnehmeren Weg.

Anders als bei einem Bürgerentscheid waren bislang nämlich alle Einwohner Metzingens angesprochen, ihre Meinung kundzutun. Also alle, die sich fürs Freibad interessieren, unabhängig von der Herkunft und dem Alter. Vor allem die Jugend hat sich immer wieder zu Wort gemeldet, auch Dank des Engagements des Jugendgemeinderats, der mit diesem Thema in sämtlichen Metzinger Schulen unterwegs war.

Bei einem Bürgerentscheid hingegen sind nur deutsche Staatsbürger zugelassen, die mindestens 16 Jahre alt sind. Ausgehend von 18 000 Bürgern (Einwohner hat die Stadt fast 22 000) müssten 1300 wahlberechtigte Personen das Begehren unterschreiben. Oft scheitern Versuche, eine Bürgerentscheidung auf den Weg zu bringen, bereits an der Formulierung einer Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Die Frage beispielsweise „Sind Sie gegen ein Kombibad auf dem Bongertwasen?“ würde in der Sache nicht weiterhelfen. Sie könnte zweifelsfrei einen möglichen Neubau verhindern. Eine Entscheidung über die Zukunft der Bäder müsste dann in einem gesonderten Verfahren dennoch getroffen werden.

Denkbar ist folgende Situation: Der Gemeinderat entscheidet sich am Donnerstag für eine Variante, dann wird diese Entscheidung in der darauffolgenden Sitzung am 7. Juni im Protokoll offiziell bekannt gegeben. Danach haben Kritiker drei Monate Zeit, um den Ratsbeschluss anzufechten und einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen.