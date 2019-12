Zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten haben Amtsrichter Eberhard Hausch und die beiden Schöffinnen Barbara Lüdecke und Ute Seitz den 23-Jährigen jetzt verurteilt.

Schuldig in elf der zwölf Brandstiftungs-Fälle

Sie sehen den Mann schuldig in elf der zwölf Brandstiftungs-Fälle, die dem Angeklagten vorgeworfen wurden. So hat der Feuerwehrmann ihrer Ansicht nach auch den schweren Brand in seiner eigenen Wohnung in der Dettinger Hölderlinstraße selbst gelegt. Und er hat außerdem zuvor versucht, in der Tiefgarage ein Auto in Brand zu setzen.

Nahe an der Forderung der Staatsanwaltschaft

Mit seinem Urteil blieb das Gericht nahe an der Forderung von Staatsanwalt Simon Müller: Der hatte für eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und sieben Monaten plädiert. Zu seinem Nachteil hatte das Gericht dem Angeklagten unter anderem ausgelegt, dass er es mit der Wahrheit nicht allzu genau nehme. Der Mann hatte zuvor nur acht der zwölf Taten eingeräumt.