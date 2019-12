Weil er im Verdacht steht, gleich für eine ganze Serie von Brandstiftungen verantwortlich zu sein, hat die Polizei im Juni 2019 einen 22-Jährigen aus Dettingen festgenommen.

Mitglied der Dettinger Feuerwehr

Der junge Mann ist Mitglied bei der Dettinger Feuerwehr. Ihm werden zwischen Oktober 2018 und März 2019 in Dettingen eine vollendete und drei versuchte schwere Brandstiftungen, drei versuchte Brandstiftungen und vier Sachbeschädigungen durch Brände vorgeworfen.

Eigene Wohnung angezündet?

Der mutmaßliche Brandstifter soll nicht nur Hecken und Mülltonnen angezündet haben: Feuer wurde auch an einem Holzschuppen, einem Pferdeanhänger, einem Wohnmobil und einem Auto in einer Tiefgarage gelegt. Zudem steht der Mann laut Polizei in dringendem Verdacht, am 23. März seine damalige Wohnung, die in der Nähe der vorherigen Brände liegt, angezündet zu haben.

Angeklagte räumt acht der zwölf Taten ein

Im Prozess vor dem Reutlinger Amtsgericht hat der Angeklagte 22-Jährige jetzt acht der zwölf Taten eingeräumt. Allerdings bestreitet er, dass er seine eigene Wohnung angezündet hat, was der Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft ist.

Verhandlung wird am Freitag fortgesetzt

Im Prozess werden jetzt weitere Indizien gesammelt. Am Mittwoch wurden sechs Zeugen vernommen. Die Verhandlung wird am kommenden Freitag fortgesetzt, dann kommen weitere Zeugen zu Wort.

