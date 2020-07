Aus bislang unbekannter Ursache ist am gestrigen Sonntag ein abgeerntetes Feld in der Nähe der Baumschule Handel in Brand geraten. Gegen 16 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Reutlingen eingegangen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr versuchte ein Nachbar, das Feuer mit mehreren Feuerlöschern einzudämmen.

Große Rauchsäule

Dennoch zeigte eine große Rauchsäule den Einsatzkräften den Weg links der Landesstraße Richtung Reicheneck bei der früheren Hühnerfarm. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer einzudämmen und schließlich abzulöschen. Insgesamt brannte eine Fläche von rund 500 Quadratmetern. Nach Auskunft der Feuerwehr ist bei der aktuellen trockenen und heißen Witterung die Gefahr von Flächenbränden groß. Am Freitag hatte die Feuerwehr außerdem noch mit einer ganz anderen Gefahrenlage zu tun: Ein kleines Kind war in ein Wespennest getreten und im Anschluss von rund 50 der aufgeschreckten Insekten gestochen worden. Die First-Responder der Feuerwehr leiteten die Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes ein.