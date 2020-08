Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagabend eine Schaufensterlampe in Brand geraten. Ein aufmerksamer Passant bemerkte kurz vor 22.30 Uhr eine brennende Lampe im Schaufenster eines Geschäfts in der Straße Beim Rathaus.

Feuerwehr muss belüften

Glücklicherweise war das Feuer beim Eintreffen der Rettungskräfte nahezu erloschen, sodass es zu keinem größeren Brand gekommen war.

Die Feuerwehr musste lediglich die Lampe entfernen und das Geschäft belüften. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.