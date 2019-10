Am Samstagabend um 22.05 Uhr ist es in der Neuffener Straße in Hülben zu einem Brand in einem Fachwerkhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fing ein sich hinter einem Kamin befindlicher Holzbalken aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Nachdem die Wand durch die Feuerwehr teilweise geöffnet wurde, konnte der Brand zunächst gelöscht werden.

Erneutes Glutnest entdeckt

Gegen 02.30 Uhr wurde durch die Wohnungsinhaberin jedoch erneut ein Glutnest im Bereich des Balkens festgestellt, woraufhin die Feuerwehr abermals ausrücken musste. Dieses Mal wurde die Wand großflächig geöffnet und es wurden daraufhin weitere Löscharbeiten durchgeführt.

Brandwache eingerichtet

Da nicht auszuschließen war, dass sich der Brand weiter durch die Dämmung beziehungsweise die Holzbalken ausbreitet, wurde durch die Feuerwehr anschließend eine örtliche Brandwache eingerichtet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Feuerwehren von Hülben, Erkenbrechtsweiler und Bad Urach waren mit insgesamt 31 Einsatzkräften vor Ort.

Das könnte dich auch interessieren: