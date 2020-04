Am späten Mittwochabend wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dettinger Fabrikstraße alarmiert. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Dettingen war unter anderem auch die Polizei und die DRK-Bereitschaft des Ortsvereins Dettingen vor Ort. Für die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, die den Einsatz der Feuerwehr sanitätsdienstlich absicherten und sich um die Betreuung der betroffenen Bewohner kümmerten, war dies der erste Bereitschaftsalarm in diesem Jahr.

Sichtbarer Rauch und Feuerschein

Alarmiert wurden die Rettungskräfte durch einen Passanten, der gegen 23.30 Uhr Rauch und Feuerschein aus einer Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienwohnhauses meldete. Da die Ausmaße zunächst unklar waren, alarmierte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Reutlingen die Helfer mit dem hohen Alarmstichwort „Brand 4 mit Rettung“. Die Dettinger Feuerwehr rückte daraufhin mit einem erweiterten Löschzug an, hinzu kamen starke Kräfte des hauptamtlichen Rettungsdienstes und die Helfer der DRK-Bereitschaft.

Gebäude bereits geräumt

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner der insgesamt sechs Wohneinheiten diese bereits verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Die Tür zur Brandwohnung blieb aber verschlossen, über den Verbleib der Bewohner gab es zunächst keine Informationen. „Es war zudem minimaler Feuerschein sichtbar“, erklärte der stellvertretende Feuerwehrkommandant Jochen Wurz. Die Feuerwehrleute verschafften sich daher gewaltsam Zutritt zur Wohnung und setzten dabei einen Rauchschutzvorhang in die Wohnungstüre, um die Verrauchung auf die Brandwohnung zu beschränken.

Vier Katzen sterben

Mit Atemschutzgeräten ausgestattete Feuerwehrleute drangen nun in die Brandwohnung vor und durchsuchten diese, gleichzeitig wurde der Küchenbrand mit einem Löschrohr schnell gelöscht. Vorsorglich ging die Drehleiter auf Höhe der Brandwohnung in Stellung. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Wohnung von den Feuerwehrleuten belüftet, um die Rauchgase aus den Räumlichkeiten zu bekommen. In der betroffenen Wohnung hielten sich zum Brandzeitpunkt keine Personen auf. Vier Katzen konnten die Feuerwehrleute allerdings nur noch leblos vorfinden.

Küchenbrand macht Wohnung unbewohnbar

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen kamen keine Personen zu Schaden. Der Brand ist gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses entstanden. Im Bereich der Küche kam es wohl durch ein elektrisches Küchengerät zu dem Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute hielt sich der Schaden in Grenzen: Die Polizeibeamten vor Ort schätzen diesen auf rund 5000 Euro ein. Die Wohnung war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar und wurde von der Polizei für die weiteren Ermittlungen der Brandursache versiegelt. Die Bewohner kamen nach Angaben der Feuerwehr im familiären Umfeld unter. Die restlichen Wohnungen des Mehrfamilienhauses können weiter genutzt werden.

Der 24. Einsatz in diesem Jahr

Die Freiwillige Feuerwehr Dettingen war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Und das sehr schnell: Der gesamte erweiterte Löschzug war bereits acht Minuten und zehn Sekunden nach der Alarmierung vor Ort an der Einsatzstelle. Kreisbrandmeister Wolfram Auch machte sich ebenfalls vor Ort ein Bild der Lage. Die Einsatzleitung lag bei Feuerwehrkommandant Rolf Schäfer. Nach rund zwei Stunden konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden. Für die Dettinger Feuerwehr war dies der 24. Einsatz in diesem Jahr.