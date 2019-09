Im Neuhäuser Rathaus hat sich in den vergangenen Monaten einiges verändert, im Erdgeschoss ist ein Hausarztzentrum entstanden.

Moderne Behandlungsräume entstanden

Die Räume, in denen bis Ende 2017 noch das Notariat untergebracht war, sind inzwischen frisch renoviert, aus den früheren Büros sind moderne Behandlungsräume geworden, entstanden sind auch ein Labor sowie ein Empfangsbereich und ein Wartezimmer für die Patienten.

Seit Anfang September ist das „Hausarztzentrum Hofbühl“ in der Kelternstraße geöffnet. Diese Woche ist das Praxisteam nun offiziell vom Neuhäuser Ortsvorsteher Günter Hau begrüßt worden. Er freue sich, dass im Rathaus nun wieder deutlich mehr Leben herrscht als in den vergangenen Monaten, betonte Hau. Sowohl der Ortschaftsrat als auch die Stadtverwaltung seien froh, dass es gelungen sei, die Gemeinschaftspraxis in der Verwaltungsstelle anzusiedeln. Damit sei die ärztliche Versorgung der Einwohner Neuhausens gesichert.

Neuland betreten

Hau beglückwünschte die beteiligten Ärzte für ihren Mut, Neuland zu betreten und eine Gemeinschaftspraxis zu gründen: „Das finde ich absolut topp.“ Ohne die Unterstützung der Stadt und des Neuhäuser Ortschaftsrates hätte sich das Projekt nicht realisieren lassen, betonte Uwe Dufraine. Der Facharzt für Allgemeinmedizin ist von seiner bisherigen Praxis in der Metzinger Innenstadt nach Neuhausen umgezogen, um dort gemeinsam mit Susanna Samadi, Fachärztin für Innere Medizin, und Dr. Nadja Dinkel, Fachärztin für Allgemeinmedizin, zu arbeiten. Dr. Dinkel ist momentan noch in Elternzeit, sie wird das Ärzteteam ab 1. Januar 2020 im „Hausarztzentrum Hofbühl“ verstärken und Patienten behandeln. Insgesamt 15 Mitarbeiter gehören zum Praxisteam, das in den vergangenen Wochen einiges zu bewältigen hatte, wie Uwe Dufraine erinnerte. Schließlich musste gemeinsam ein Umzug gestemmt werden. Gleichzeitig galt es, die neuen Räume entsprechend einzurichten. Als Einstandsgeschenk hatte Ortsvorsteher Günter Hau Blumen und eine gute Flasche Neuhäuser Wein im Gepäck. Er hoffe, so Hau, auf weiterhin gute Nachbarschaft und auf ein stets gutes Miteinander im Haus.

