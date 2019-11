Zu einer ungewöhnlichen Aktion in der sogenannten Black-Friday-Woche ruft das Bad Uracher Modegeschäft „By Sabine“ auf. Noch bis zum kommenden Freitag (dem eigentlichen Black Friday) sind alle eingeladen, ausrangierte, aber noch gute und tragbare Kleidungsstücke im Geschäft in der Kirchstraße 6 abzugeben.

Kleidungsstücke werden an den Meistbietenden versteigert

Diese Kleidungsstücke sollen dann an jenem Freitag, 29. November, um 16.30 Uhr an den Meistbietenden versteigert werden. Und das für den wohltätigen Zweck.

Der Erlös geht an Celina Francisco und ihre Familie

Der Erlös soll, so Geschäftsinhaberin Sabine Theiss, an Celina Francisco und ihre Familie gehen. Im April 2018 wurde die damals Zehnjährige bei einer Brandschutzübung an der Geschister-Scholl-Realschule schwer verletzt und muss sich seitdem langwierigen und kostspieligen Therapien unterziehen.

Am Tag der Versteigerung gibt es Häppchen und Sekt

Am Tag der Versteigerung sind Gäste im Modegeschäft zu Häppchen und Sekt geladen. Geöffnet ist es an diesem Abend bis 20 Uhr. Jeder, der sich an der Aktion beteiligt, erhält einen zehn Prozent Gutschein für den nächsten Einkauf. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 71 25) 3 04 11 52.