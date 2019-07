Einen genussvollen Tag können Besucher am Sonntag rund um den Neuhäuser Hofbühl erleben. Die Gäste sind eingeladen, zwischen den Rebstöcken zu flanieren, regional erzeugte Produkte zu kosten und sich an der schönen Landschaft zu erfreuen. Eine etwa zwei Kilometer lange Tour führt die Spaziergänger durch die Weinberge, entlang der Route sind acht Stationen zu finden. Dort erhalten die Besucher kleine kulinarische Kostproben und viele Informationen rund um die so genannten Albgemacht-Erzeugnisse.

Unter diesem Label finden sich Produkte, die im Biosphärengebiet Schwäbische Alb hergestellt wurden. Das Besondere: Die Erzeuger verpflichten sich, den Artenreichtum auf ihren Äckern, Wiesen und Weinbergen nicht nur zu erhalten, sondern gezielt zu fördern. Dafür hat ein neu gegründeter Verein eigene Standards entwickelt, an die sich die Mitglieder zu halten haben. Dem Verein beigetreten ist beispielsweise die Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen. Sie engagiert sich schon seit Jahren für den Artenschutz, unter anderem sind Steinriegel als Heimstatt für Eidechsen angelegt worden. Wer beim Rundgang entlang der Reben Appetit auf die Köstlichkeiten aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb bekommen hat, der ist eingeladen, seine Schritte Richtung Innere Kelter zu lenken. Dort finden Besucher den Festplatz. Hier tischt auch der Kelternverein Neuhausen auf, es gibt beispielsweise Wengertergulasch, Maultaschenburger und Bratwurst aus Lammfleisch. Auf der Festmeile sind zudem die Albgemacht-Erzeuger vertreten, wer möchte, kann sich vor der Heimreise seine Einkaufstasche mit Apfelsaft, Lammschinken, Rindermaultaschen, Dinkelmehl, Milchprodukten und heimischem Wein füllen. Zu erkennen sind die Albgemacht-Produkte an einer speziellen Verpackung, auf der auch das Konterfei des Erzeugers zu sehen ist, der Auskunft über seine Motivation und Philosophie gibt, erläutert Jörg Waldner, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen.

Der Aktionstag soll den Verbrauchern nun die Chance eröffnen, direkt mit den Landwirten und Wengertern in Kontakt zu kommen, die hinter den Albgemacht-Produkten stehen, erklärt Achim Nagel, Leiter der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. Außerdem gibt es ein spezielles Angebot für Kinder sowie diverse Infostände, vor Ort sind etwa die Klimaschutzagentur und der Nabu. „Wir wollen ganz bewusst auch Familien mit Kindern ansprechen“, erklärt Jochen Krohmer, Geschäftsführer der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT).

Wer mehr über den Weinbau im Ermstal und die Natur rund um die beiden Metzinger Weinberge erfahren möchte, ist eingeladen, sich einer Tour der Weinerlebnisführer oder der Biosphärengebiets-Ranger anzuschließen. Der Treffpunkt findet sich an der Äußeren Kelter, vorgesehen ist, die Rundwanderungen im 60-Minuten-Takt zu starten, sofern genügend Interessenten versammelt sind.

Den Aktionstag richten der Verein Albgemacht, die MMT und das Biosphärengebiet Schwäbische Alb gemeinsam aus. Das Biosphärengebiet erhielt vor zehn Jahren die Unesco-Anerkennung, der Ritterschlag wird mit zehn Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen gefeiert, wie Geschäftsstellenleiter Achim Nagel erläutert. Dass Metzingen Gastgeber einer dieser Aktionen wird, war für MMT-Geschäftsführer Jochen Krohmer selbstverständlich. „Hier ist der Absatzmarkt für die Albgemacht-Produkte“, betont er. Außerdem wolle die Kelternstadt zeigen, dass sie weit mehr zu bieten habe als nur das Einkaufserlebnis in der Outletcity: „Wein und Kulinarik sind unsere Vorzeigeprodukte.“