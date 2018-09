Wein: Lese-Woche Bio durch Piwi

Metzingen / Simon Wagner

Die Pilzwiderstandsfähigen Reben (Piwi) sind ursprünglich aus Kreuzungen zwischen europäischen und pilzresistenten amerikanischen Arten entstanden. Die meisten Sorten entstanden um die Jahrhundertwende in Frankreich. Ziel war es, die Krankheitsresistenz der amerikanischen Reben und deren Reblausresistenz mit den guten Weinqualitäten der europäischen Sorten zu kombinieren. Neuere Züchtungen (nach 1950) sind das Ergebnis eines über Jahrzehnte währenden Prozesses, in dessen Verlauf mehrfache Rückkreuzungen mit Kultursorten erfolgten.

Pilzkrankheiten wurden eingeschleppt

Die beiden Krankheiten, die regelmäßigen Pflanzenschutz im Weinbau nötig machen, sind unter anderem der Falsche und der Echte Mehltau. Diese Pilzkrankheiten waren ursprünglich in Europa nicht heimisch und wurden im 19. Jahrhundert mit neuen Rebsorten von Nordamerika nach Europa eingeschleppt und haben sich daraufhin explosionsartig ausgebreitet.

Der Weinbau in Europa drohte zugrunde zu gehen, auch wegen der Reblaus, die zur selben Zeit in Europa wütete. Seit dieser Zeit müssen alle traditionellen Rebsorten jedes Jahr 6 bis 16 Mal mit Fungiziden behandelt werden, denn ein Pilzbefall kann die Traubenernte komplett vernichten.

Mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten sind Weinproduzenten der Natur nun allerdings voraus. Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht andere Probleme auftauchen könnten: die Rebe kann, wenn sie in Monokulturen angebaut wird, auch andere Schädlinge, wie Insekten oder Viren, anlocken, die einen Pflanzenschutz nötig machen.

Biologisch bewirtschaftete Rebflächen

Der Anteil biologisch bewirtschafteter Rebfläche hat in Deutschland und Europa in den letzten Jahren stark zugenommen. Insbesondere in feuchteren Regionen erlangen pilzwiderstandsfähige Sorten eine immer größere Bedeutung. Auch im Metzinger Weinberg gedeihen sie auf rund 1,5 Hektar Fläche. Verzichtet wird dort weitgehend auf den Einsatz von Chemie und dadurch auf Traktorfahrten in den Rebzeilen, was gleichzeitig der Bodengesundheit zu Gute kommt.

