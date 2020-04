Noch ist nicht ganz sicher, auf welchem Weg die diesjährigen Abiturienten zu ihrem Reifezeugnis gelangen. Prüfungen soll es wohl geben (ab dem 18. Mai), doch auch für den gegenteiligen Fall scheint gesorgt. Dann könnte die Abiturnote anhand der bisher erzielten Klausurergebnisse, den mündlichen Noten und den erzielten Punkten für Projekt- oder Seminararbeiten ermittelt werden. Der Begriff des „Notabiturs“ macht schon die Runde, doch „unsere Abiturienten sind in jedermanns Fokus“, sagt beispielsweise Susanne Müller.

Sie ist die Leiterin des Graf-Eberhard-Gymnasiums in Bad Urach und macht sich um den diesjährigen Abijahrgang noch die geringsten Sorgen: „Die schaffen wie die Brunnenputzer.“ Um das zu verstehen, braucht es kein Proseminar in Psychologie. Die Abiturienten arbeiten auf ihr großes Ziel hin, das motiviert sie, jetzt noch mal alles zu geben.

Wie wird der Stoff nachgeholt?

Wirklich in Not sind andere Schüler. Zuvorderst jene, die im kommenden Jahr ihren Schulabschluss machen wollen. Vor den Osterferien blieben die Schulen drei Wochen geschlossen, auch für Schüler der gymnasialen Oberstufe, die nun sehen müssen, wie sie den versäumten Stoff nachholen.

Wie alle anderen haben auch diese Schüler von ihren Lehrern digital Lehrmaterial und Aufgaben erhalten, die sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigen und ebenfalls digital abgeben mussten, um den Unterrichtsausfall zu kompensieren. Doch die Schüler unterscheiden sich darin, strukturiert arbeiten zu können. „Es gibt solche und solche Schüler“, beschreibt Susanne Müller den Umstand, dass es manche gewissenhafter angehen als andere.

Kein Corona-Bonus

Zunächst gab es Aufgaben in den Hauptfächern, doch mit zunehmender Dauer der coronabedingten Schließung auch in den Nebenfächern. Auf diese Nachjustierung habe Schulleiterin Müller Wert gelegt. Schüler mit Corona-Ferien? Sollte es eigentlich nicht geben.

Jede Lehrkraft des Bad Uracher Graf-Eberhard-Gymnasiums musste beispielsweise am Ende der drei Wochen, also vor Beginn der Osterferien, eine E-Mail an ihre Schulleitung schreiben, aus der ersichtlich wird, was getan wurde oder wo es an Infrastruktur fehlt. „Ich habe den Eindruck, selbst Kunstlehrer haben Arbeitsaufträge verschickt“, sagt sie.

Den heutigen Elftklässlern, die nächstes Jahr im Abi gefordert sind, hat sie dieser Tage per Rundbrief eine Botschaft geschrieben. Diese lautet sinngemäß, „geht davon aus, dass ihr keinen Corona-Bonus habt.“

Ist das realistisch? Der Unterrichtsausfall ist ein Fakt, wie lange er anhalten wird, ist ungewiss. Es gibt Szenarien, wonach einzelne Klassen davon bis Weihnachten betroffen sein könnten, wenn Quarantänezeiten hinzukommen, wenn die Schulschließung noch lange anhält oder es nach einer vorübergehenden Normalisierung einen erneuten Shutdown geben wird. Die diesjährigen Abiturienten sind dann schon raus, ebenso Schüler anderer Schularten, die es noch zum Abschluss geschafft haben.

Was sagt das Kultusministerium?

Von denen, die zurück bleiben, haben es die Absolventen des kommenden Jahres am schwersten. Ihnen bleibt am wenigsten Zeit, ausgefallenen Lernstoff nachzuholen. Diesen Schülern den Sprung ins kalte Wasser abzuverlangen, könnte zum Politikum werden. Auch Susanne Müller hegt Zweifel an der Vorstellung, deren Abitur könnte ohne Rücksicht auf die coronabedingten Unterrichtsausfälle durchgezogen werden: „Das wird sich kaum ein Bundesland leisten können.“ Sie geht davon aus, dass möglicherweise am Schwierigkeitsgrad der Abiprüfung justiert wird. Oder das Prüfungsformat könnte variieren. Je nach Situation der Schüler.

Das Kultusministerium hat längst auf Krisenmodus geschaltet und alle künftigen Absolventen im Blick: „Ein besonderer Fokus liegt momentan natürlich auf den Schülern, die in diesem Jahr ihr Abitur, die mittlere Reife, den Hauptschulabschluss oder den Werkrealschulabschluss machen“, sagt Pressesprecherin Christine Sattler. „Diese Abschlussklassen haben rasch klare Informationen hinsichtlich ihrer Abschlussprüfungen gebraucht, deswegen wurde dieses Thema zuerst diskutiert, und wir haben die Schulen frühzeitig informiert, damit sie ihre Planungen daran ausrichten können.“

Nun sind in Krisenzeiten vordergründig Handlungsstrategien gefragt, die sich mit dem Hier und Jetzt befassen, dessen sollten sich die Schüler bewusst sein. In Eigeninitiative das eine oder andere Thema zu beackern, ist zumindest ratsam. Sich blind auf die Schule zu verlassen, könnte zu wenig sein. Denn, wie es ein Schüler ausgedrückt hat: „Es gibt solche und solche Schulen“, das positive Beispiel des Graf-Eberhard-Gymnasiums mag die Regel sein, doch sollte es Ausnahmen geben, träfe dies die Schüler, die im kommenden Jahr mit Wissensdefiziten in die Prüfung gehen müssten.

Dieses Thema, so Christine Sattler, hat das Kultusministerium freilich im Blick: „Auch dieser Problematik sind wir uns bewusst, und wir werden alles dafür tun, dass auch diesen Schülern durch die aktuelle Situation bei ihrem Abschluss kein Nachteil entstehen wird.“

Ferien werden wohl nicht verkürzt

Eine Lösung für dieses Problem hat das Ministerium derzeit noch nicht in der Schublade. Eine Verkürzung der Pfingst- oder Sommerferien stehe allerdings nicht zur Debatte: „Dies würde – auch vor dem Hintergrund zahlreicher privater Pläne der Familien – viele Diskussionen auslösen und wahrscheinlich noch mehr Probleme schaffen.“

Metzinger Gymnasiasten sind davon übrigens weniger stark betroffen: Kommendes Jahr hat das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium keinen Abiturjahrgang.