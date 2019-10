Charismatisch ist er gewesen, gerade heraus – und ein unglaublich guter Sänger. Vom „samtigen Timbre“ in Hermann Preys Stimme schwärmen langjährige Besucher der Herbstlichen Musiktage bis heute. Diese Stimme war sein Kapital. Warm und ausdrucksstark klang es, wenn der Bariton auf der Bühne stand. Keine Frage, der 1998 verstorbene Hermann Prey war ein Weltstar. Aber Hermann Prey war auch ein Bad Uracher, ein echter sogar. Er zählte zu den wenigen Ehrenbürgern der Kurstadt, und seine Verdienste wirken bis heute nach: Gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister Fridhardt Pascher und dem Uracher Herbert Schenkl gründete er 1981 die Herbstlichen Musiktage.

90. Geburtstag

In diesem Jahr hätte der berühmte Kammersänger seinen 90. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass würdigt die Stadt nochmals ihren prominenten Bürger: Hermann Preys Sohn Florian hat für die Stadtbücherei eine Ausstellung konzipiert, die dem Wirken seines Vaters nachspürt. Florian Prey, der heutige künstlerische Leiter des Uracher Musikherbstes, zeigt dort nicht nur viele Bilder aus dem privaten Fundus der Familie, sondern auch Tonaufnahmen aus der langen musikalischen Karriere des Sängers.

„Lebenslinien“ nannte sich schon 2006 die Ausstellung, mit der Florian Prey seinerzeit bei den Herbstlichen Musiktage Einblicke in das Leben seines Vaters gab. Nun hat er, selbst leidenschaftlicher Fotograf, die Schau überarbeitet, erzählt er. Und natürlich dürfen exklusive Momente aus dem Hause Prey nicht fehlen: Hermann Prey mit seiner Ehefrau Barbara unterwegs in den Metropolen der Welt etwa. Oder Opernstar Prey in den verschiedensten Masken, entstanden vor seiner eigenen Fernsehshow „Schau her, ich bin‘s“, mit der der Kammersänger in den 70er-Jahren im Fernsehen Furore machte. Zuvor war ihm mit seiner Paraderolle, dem „Figaro“ in Rossinis „Barbier von Sevilla“ der internationale Durchbruch gelungen.

Ein Opernsänger als Entertainer, der Kunstlied und „leichte Muse“ unbekümmert mischte: Das war ungewöhnlich in dieser Zeit. Aber gerade Hermann Prey kannten die meisten Deutschen aus den großen Samstagabendshows. In diesem Medium sah er eine Chance, Menschen zu erreichen. „Ich singe alles, was schön ist“, soll er einmal gesagt haben.

Viele Stammgäste

Für viele Stammgäste der Uracher Musiktage umso schöner, dass der Schubert-Liebhaber Prey fast 20 Jahre immer wieder in der alten Grafenresidenz gesunden hat. Und nicht nur das, Hermann Prey war einst, wie sein Sohn heute, Ideengeber und künstlerischer Leiter des Klassik-Festivals.

Im der Stadtbücherei im Bürgerhaus Schlossmühle sind nun neben Fotografien auch Noten, persönliche Notizen und private Gegenstände von Hermann Prey zu sehen. Ergänzt wird die Ausstellung durch Musikaufnahmen des Sängers.

