Tiere, Pflanzen, Landschaften und selbst der Himmel fotografiert im Lauf der Jahreszeiten. Bei Tag und Nacht, in der Morgendämmerung oder am frühen Abend, aus der Luft oder ganz nah dran: Die Schwäbische Alb gilt – wie ihre Bewohner auch – als rau und unnahbar, doch 30 Fotografen beweisen etwas anderes.

Die Kultur- und Naturlandschaft ist in ihrer Urwüchsigkeit faszinierend und liebenswert, mystisch und etwas ganz Besonderes: „Ihnen ist es gelungen, die Seele der Schwäbischen Alb mit Fotos einzufangen“, zeigte sich Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) bei der offiziellen Vorstellung des Bildbands „Wilde Alb – Naturschätze zwischen Felsen, Höhlen und Wasserfällen“ in der Bad Uracher Schlossmühle denn auch begeistert, „Das Buch fesselt und öffnet die Augen.“ Es handele sich um gelebte Biosphäre.

Bewusstsein für die Natur schaffen

Gerade in Zeiten des Verlustes der Biodiversität sei es besonders wichtig, das Bewusstsein für die Schönheiten der Natur und ihre Fragilität zu wecken – und zwar nicht nur durch entsprechende finanzielle Sonderprogramme: „Naturschutzpolitik macht man im Laden als Verbraucher“, so der Minister. Das Buch unterstreiche, dass es wichtig ist, diese „wunderschöne und einzigartige“ Kulturlandschaft mit ihren Naturschönheiten zu erhalten. Zumal die Menschen nach Dingen suchen würden, an denen man sich halten kann – der Heimat eben.

Der Bildband rücke diesen Begriff, so Dr. Thomas Hagen vom Münchener Knesebeck Verlag, tatsächlich in ein neues Licht. Er sei dem Projekt zunächst etwas skeptisch gegenüber gestanden: „Das Endergebnis hat mich überrascht, so toll und vielfältig ist die Alb.“ Sie müsse gehegt und gepflegt werden und wenn das Buch dazu beitrage, dass diese direkt vor der Haustüre liegende Schönheit wertgeschätzt werde, sei ein Ziel erreicht.

Infiziert vom Alb-Virus

Vom Albvirus infiziert sind die beiden Fotografen Bernd Nill und Benjamin Waldmann schon längst: „Wenn ich zwei bis drei Stunden auf der Alb bin, ist das für mich wie eine Woche Fernreise“, erklärte Waldmann. 2015 sei ihnen nach einem bewegenden gemeinsamen Fotoausflug die Idee gekommen, ihre Faszination mit möglichst vielen Menschen in einem Bildband zu teilen. Für die Umsetzung nahmen sie die Mitglieder der Regionalgruppe der renommierten Gesellschaft für Naturfotografie mit ins Boot, 30 Frauen und Männer vom ambitionierten Fotografen bis zum Profi machten mit. Startschuss für das Projekt war der 1. Januar 2016, alle Bilder sind erst danach im einem Zeitraum von drei Jahren entstanden. Das Projekt habe auch die Gruppe zusammengeschweißt, es seien Freundschaften entstanden: „Wir sehen die Veränderungen und dass es wert ist, die Alb zu schützen.“

Präsentation mit Ausstellung und Multivisionsshow

Das Ergebnis der aufwendigen Arbeit – über den Bildband hinaus wurden auch eine Ausstellung und eine Multivisionsschau gestaltet – sei laut Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann eine Liebeserklärung an die Schwäbische Alb: „Das Projekt kann uns erden und weckt die Sehnsucht nach intensiven Erlebnissen, gleichzeitig wird gezeigt, wie zerbrechlich die Alb sein kann.“ Dieser Entwicklung müsse man so schnell wie möglich gegensteuern und er hoffe, dass das Buch viele Menschen motiviere, etwas zu tun: „Damit wir noch lange über die ‚Wilde Alb‘ staunen können.“ Es lohne sich laut Rebmann, hinzuschauen: „Das hat man durch die mediale Reizüberflutung leider verlernt“, machte der Bürgermeister deutlich. „Es droht der Blick auf das Echte verloren zu gehen.“

Info Die Ausstellung „Wilde Alb“ mit 50 Fotografien ist noch bis 6. Januar im Stadtmuseum Klostermühle (freitags und samstags 14 bis 17 Uhr sowie sonntags 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr) zu sehen und ist danach on tour. Das gilt auch für die Multivisionsschau, für die Raphael Lott – Dozent an der Musikakademie in Trossingen – eigens die Musik komponiert hat.