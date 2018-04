Bad Urach Biker lebensgefährlich verletzt

Bad Urach / swp

Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Sonntagnachmittag in der sogenannten Hanner Steige gekommen. Mit seiner Honda war ein 62 Jahre alter Biker gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 6708 von Bleichstetten nach Bad Urach unterwegs, als er wohl aus Unachtsamkeit im Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Zusammenprall mit der dortigen Leitplanke wurde der Lenninger nach bisherigen Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt. Seine 59-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von zirka 4.000 Euro.

Im Einsatz war auch die Feuerwehr Bad Urach, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort war.