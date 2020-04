Nach sechswöchiger Pause öffnet die Stadtbücherei Schlossmühle in Bad Urach am Dienstag, 28. April wieder ihre Türen. Auch hier sind bei der Nutzung Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln zu beachten. Nur eine bestimmte Anzahl von Personen kann gleichzeitig in die Bücherei kommen. Momentan ist es nur möglich Bücher und Medien auszuleihen und zurückzubringen. Ein längerer Aufenthalt in der Bücherei ist derzeit nicht möglich, damit die Anzahl der wartenden Personen nicht zu groß wird.

Öffnungszeiten

Geöffnet wird Donnerstags und Freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr, Mittwochs 10.00 bis 12.00 Uhr, sowie Samstags von 10.00 bis 13.00 Uhr. Es wird darum gebeten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Lesern und den Mitarbeitern einzuhalten. Um den Kontakt vor Ort so gering wie möglich zu halten, kann auch bereits vor dem Büchereibesuch von zu Hause aus im Online-Katalog nach Büchern und Medien gesucht werden. Die Titel, die dort als verfügbar gekennzeichnet sind, werden dann ausleihfertig bereitgestellt. Dazu bedarf es lediglich eines Anrufs (07125/156580) oder einer Email (stadtbuecherei@badurach.de) mit Informationen zu Namen, Büchereiausweisnummer und Buchwunsch.

Bücher per Lieferservice

Ein Lieferservice in Zusammenarbeit mit dem DRK wird ebenfalls angeboten. Für Nutzer der Stadtbücherei, die sich in der momentanen Corona-Situation nicht selbst mit Büchern und Medien versorgen können, gibt es eine Zusammenstellung von Bücher aus der Stadtbibliothek, die dann jeweils am Samstag durch das DRK ausgeliefert wird.

Ortsbücherei Sirchingen zieht mit

Die Ortsbücherei in Sirchingen öffnet ebenfalls wieder ab Dienstag. Die Ausleihe und Rückgabe erfolgt hier über ein Fenster. Die Öffnungszeiten sind Dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr sowie Donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Fragen beispielsweise zu Bücherwünschen, Verlängerungen und zum Lieferservice werden auch außerhalb der Öffnungszeiten beantwortet.

Telefon: 07125/156580, Email: stadtbuecherei@badurach.de

