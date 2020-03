Knappe neun Millionen Euro wird das Kinderhaus an der Ermsstraße in Neuhausen kosten. Die Metzinger Firma Brodbeck hat den Zuschlag für Planung und Bau bekommen, ein Novum in der Geschichte des städtischen Bauwesens. Erstmals hat eine Firma als so genannter Totalunternehmer alles in einer Hand. B...