Römerstein Bewusstsein für den schnellen Klick

Böhringen / swp

Das lustige Video, wie sich der Lehrer mit dem Beamer abmüht, ist mit dem Smartphone schnell gemacht und per Messenger an Freunde weitergeleitet. Dass das zwar leicht, aber so nicht erlaubt ist, wissen viele Schüler nicht. Ebenso wenig, welche Daten über sie bei der Nutzung sozialer Netzwerke anfallen und wie sie ihre Privatsphäre schützen können.

„Elektronische Medien sind heute von klein auf Bestandteil unseres Lebens. Umso wichtiger ist es, die Regeln dafür zu kennen“, so der Bundestagsabgeordnete Michael Donth. Als Schirmherr des Projekts „erlebe IT“ war der frühere Römersteiner Bürgermeister für einen digitalen Projekttag an die Gemeinschaftsschule Vordere Alb nach Böhringen gekommen. Dort hat sich der Politiker für die Stärkung digitaler Kompetenz beim Umgang mit Smartphones, Tablets und Co. eingesetzt.

Die Schüler haben in einem Workshop den Umgang mit digitalen Medien diskutiert und eigene Nutzungsgewohnheiten reflektiert. Darf ich Bilder von Mitschülern und Lehrern bei Instagram hochladen und kommentieren? Wie denke ich mir ein sicheres Passwort aus? Und welche Daten behalte ich besser für mich? Diese und weitere Fragen standen dabei im Mittelpunkt.

Ziel ist es, die Schüler im Umgang mit Smartphones und Apps zu sensibilisieren, gegenüber Risiken in der digitalen Welt zu stärken und Möglichkeiten zur selbstbestimmten Nutzung aufzuzeigen. Wie wichtig diese Themen sind, betont Franziska Christ, Workshopleiterin von „erlebe IT“: „Jugendliche nutzen digitale Technologien sehr intensiv - ohne immer das notwendige Hintergrundwissen zu besitzen. Hier ist Unterstützung und Aufklärung wichtig.“

Kinder und Jugendliche sind online: Im Jahr 2017 waren 97 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 19 Jahren im Internet unterwegs, im Durchschnitt mehr als dreieinhalb Stunden pro Tag. 68 Prozent der 14-Jährigen sind in sozialen Netzwerken wie Instagram aktiv. Der Messaging-Dienst WhatsApp ist aktuell für 94 Prozent der meist genutzte Online-Kommunikationsdienst. Dabei wünschen sich Schüler jedoch mehr Unterstützung: 82 Prozent der Jugendlichen sagen, dass der richtige Umgang mit digitalen Medien stärker im Unterricht vermittelt werden sollte. Diese Einschätzung teilen zugleich 89 Prozent der Lehrkräfte.

Den Schülern hat der Workshop sichtbar Spaß gemacht. Gemeinsam erarbeiteten sie sich Expertenwissen zu digitalen Themen. Der Ansatz des konstruktiven Lernens sorgt für eine praktische Annäherung an das Thema. „Wir arbeiten stets dialogorientiert und versuchen, die Jugendlichen so viel wie möglich selbst entwickeln zu lassen“ sagt Workshopleiterin Christ. In einer Fragerunde berichtete der Schirmherr Michael Donth anschließend von seinen eigenen Erfahrungen und ermunterte die Jugendlichen zu einem offenen und verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien.

Was Mediennutzung angeht, ist die Gemeinschaftsschule Vordere Alb offen: Es wird derzeit beispielsweise der Unterricht mit Tablets erprobt. Digitaltafeln und Wlan stehen für den Unterricht bereits zur Verfügung.

Welche Tipps können die Experten indes Eltern mit auf den Weg geben? Nicht verbieten – sondern hingucken und darüber reden. Digitale Teilhabe bedeutet immer auch soziale Teilhabe, dessen sollten sich Eltern bewusst sein. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, selbstständig mit Smartphone und Computer umzugehen.