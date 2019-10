Am Ende zuckte der Angeklagte nur noch mit den Schultern und schüttelte den Kopf. Wieso es nun so eine hohe Haftstrafe geworden sei, wollte der 41-Jährige vom Gericht wissen. Offenbar fehlte es an jeglicher Einsicht des Verurteilten, dass es sich bei seinen Taten nicht um Bagatelldelikte handelt, so wie er es beteuerte.

Betrügereien im ganzen Land

Drei Jahre und sechs Monate ohne Bewährung, so lautete das Urteil, das am Freitagvormittag vom Schöffengericht unter Vorsitz von Eberhard Hausch im Reutlinger Amtsgericht verkündet wurde. Diesem Urteilsspruch vorausgegangen war ein seit Anfang Juli andauernder Prozess um den angeklagten rumänischen Staatsbürger. Insgesamt sechs Fälle von banden- und gewerbsmäßigen Betrug in ganz Baden-Württemberg wurden ihm zur Last gelegt.

Vier Landsleute nach Deutschland gelockt

Von seinem Haus in Bad Urach aus, soll der 41-Jährige seit dem Jahr 2015 vier Rumänen, darunter seinen Patensohn, mit dem Versprechen auf „gut bezahlte Arbeitsstellen“ nach Deutschland gelockt haben. Bei ihrer Ankunft in Bad Urach stellte sich jedoch heraus, dass der Angeklagte den Männern keine Arbeit anbieten konnte, und sie stattdessen dazu anstiftete, für ihn Betrügereien zu begehen. Als Gegenleistungen waren scheinbar Kost und Logis sowie Barzahlungen als eine Art Taschengeld vereinbart.

Laptops, Fernseher und Co.

Teil des Plans war es, dass sich die eingereisten Männer bei der Arbeiterwohlfahrt Reutlingen (AWO) wohnungslos meldeten, obwohl sie im Haus des Angeklagten unterkamen. Grund dafür war, dass so auf die Adresse der AWO Reutlingen mindestens fünf Girokonten im Namen der Rumänen eröffnet werden konnten, wohin die Bank letztlich auch die dazugehörigen EC-Karten schickte. Mit diesen allerdings ungedeckten EC-Karten ging die Bande, unter anderem in Freiburg und Ulm, Laptops, Fernsehegeräte und Zubehör einkaufen, um diese später gegen Geld wieder zurückzugeben oder weiter zu verkaufen.

Schaden von 12 600 Euro entstanden

Gezielt hatten die Täter sich dabei Geschäfte und Läden herausgesucht, bei denen die Kunden durch ein einfaches Lastschriftverfahren zahlen können, es also lediglich eine Unterschrift bei der EC-Kartenzahlungen verlangten. Insgesamt entstand so ein Schaden in Höhe von 12 600 Euro.

Aufgeflogen waren die Betrügereien in einem Möbelhaus in Ulm, nachdem sie versucht hatten, ein wenige Stunden zuvor erworbenes Fernsehgerät wieder zurückzugeben. Daraufhin informierten die Angestellten die Polizei. Bei den nachfolgenden Verfahren gegen die nun bekannten „Einkäufer“, berichteten die damals Angeklagten, im Auftrag eines „Leonhard“ zu arbeiten, der sich im weiteren Verfahren als der 41-jährige Rumäne aus Bad Urach entpuppte.

Guantanamo-ähnliche Zustände

Dieser solle sich hauptsächlich an den Betrügereien bereichert haben, während sie bei „Wasser und Brot“ in „Guantanamo-ähnlichen Zuständen“ gehalten wurden, so deren Schilderungen. Dass der Prozess gegen den Bandenchef erst dieses Jahr stattfinden konnte, lag unter anderem an dem verwendeten Pseudonym, das seine Identifizierung erschwerte. Zudem sind mittlerweile zwei der Bandenmitglieder untergetaucht, die beiden anderen Beteiligten mussten per Video-Konferenz aus Rumänien zugeschaltet und befragt werden.

„Fast schon dummdreist“

Richter Eberhard Hausch betonte in seiner Urteilsverkündung: „Es gehört eine ausgeprägte kriminelle Energie dazu, einen derartigen Plan auszuarbeiten und Menschen so hinter das Licht zu führen.“ Auch sehe das Gericht durch ein fehlendes Geständnis kein Zeichen von Reue. „Sie haben sich durch ihr Verhalten die eigene Haftstrafe verlängert. Das ist schon fast dummdreist.“

Das könnte dich auch interessieren: