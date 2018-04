Gewerbeschau Betriebe präsentieren sich erfolgreich

Grabenstetten / Mara Sander

Die Unternehmer in Grabenstetten können ihre erste und selbst organisierte Gewerbeschau als großen Erfolg verbuchen. Die zahlreichen Besucher nutzten die Gelegenheit zu einem schmackhaften Spaziergang, denn auch kulinarisch wurde viel geboten. Außerdem wurde demonstriert, wie vielfältig Handwerk, Handel und Dienstleistungen in der Gemeinde am Heidengraben aufgestellt sind.

Ein attraktives Rahmenprogramm vom Vogelhäuschen basteln bis zum Bagger fahren machten den kleinen Ausflug für die ganze Familie interessant. Besucher aus umliegenden Orten kamen teilweise mit dem Fahrrad oder machten eine ausgiebige Wanderung mit Rast im Gebiet „Rossgallenäcker“.

Initiatorin der ersten Gewerbeschau war Sonja Pelz, Inhaberin der Firma „Biona“, die ihren Geschäftssitz von der Böhringer Straße in das neue Gewerbegebiet „Rossgallenäcker II“ verlegt hat und ohnehin einen „Tag der offenen Tür“ plante. Sie fragte einfach Nachbarn, wer noch mitmachen würde und bekam unerwartet viel Resonanz, denn fast alle machten mit. Außerdem wollte man die Betriebe nicht ausschließen, die nicht in diesem Gebiet angesiedelt sind oder als Geschäftsinhaber in der Albgemeinde wohnen. So bot man ihnen Präsentationsflächen auf den verschiedenen Betriebsgeländen an. Damit war gewährleistet, dass alles an einem Ort gezeigt und ein Rundgang durch die Gewerbewelt gemacht werden konnte. Die Baufirma M. Werner (das M steht für drei Generationen, Manfred, Matthias und Manuel) machte besonders auf Ausbildungsmöglichkeiten am Bau aufmerksam.

Manche Besucher kauften Seitenschläferkissen bei „Biona“ oder nutzten die Gelegenheit zum Probliegen auf ihrer möglichen neuen Matratze, zu der sie umfassend beraten wurden. „Natur im Raum“, das heißt Wandgestaltung aus natürlichem Material, und Kunst im öffentlichen Bau war ein Blickfang bei „Aha-Systeme“, um nur einige Beispiele der angebotenen Vielfalt zu nennen.

Die 21 Aussteller haben alles selbst organisiert. Sie sind kein Gewerbeverein, haben keine Agentur eingeschaltet, aber sehr harmonisch und konstruktiv zusammengearbeitet und gemeinsam geplant. „Wir haben gute Unterstützung von der Gemeinde erhalten“, so Sonja Pelz, selbst Gemeinderätin. Sie wurde allerdings erst ins Gremium gewählt, nachdem die Beschlüsse zur Erschließung des Gebietes bereits gefallen waren.

Für die Witwe des verstorben­en Bürgermeisters Harald Steidl, der das Gewerbegebiet Rossgallenäcker II noch wenige Wochen vor seinem Tod eröffnet hatte, war die Gewerbeschau etwas ganz Besonderes: „Es ist toll zu sehen und zu erleben wie das Gewerbegebiet lebt und wie die örtlichen Unternehmen Arbeitsplätze am Ort geschaffen und erhalten haben“, sagt Jutta Pagel-Steidl. Kreativität und Vielfalt seien beeindruckend. „Mein ganz persönliches Fazit ist, dass der langjährige Einsatz meines verstorbenen Mannes, das Gewerbegebiet an den Start zu bringen, nun Früchte trägt.“