Rund zwei Wochen vor dem Ende der offiziellen Freibadsaison im Bad Uracher Höhenfreibad am Sonntag, 15. September, ziehen die Verantwortlichen eine durchwachsene vorläufige Bilanz. Stand jetzt (Freitag) beläuft sich die Zahl der Badegäste bislang auf rund 56 600, wie Vesna Trost, Fachbereichsleiterin für Bürgerservice und Öffentliche Ordnung, auf Nachfrage mitteilt.

Marke von 60 000 im Visier

Zwar dürfte die Zahl im Verlaufe dieses erneut sonnigen und heißen Wochenendes noch etwas ansteigen, doch bereits am kommenden Montag sind erste Herbstboten mit Temperaturen kaum über 20 Grad zu erwarten. „Wir hoffen, dass wir die Marke von 60 000 Besuchern an diesem Wochenende noch knacken“, so Trost. Doch selbst wenn, dürfte die Zahl deutlich hinter den Erwartungen, zumindest hinter der Marke des Vorjahres zurückbleiben. Am Ende der Freibadsaison 2018 zählte man rund 77 000 Freibadgäste. Trost jedenfalls rechnet am Ende mit einem Rückgang der Besucherzahlen um rund 20 Prozent.

Landesweites Phänomen

Dass Freibäder in diesem Jahr teils deutlich weniger Resonanz erfahren ist im Übrigen ein Phänomen, das landes- und teilweise auch bundesweit zu beobachten ist. Über Gründe kann auch Vesna Trost nur spekulieren. „Das wissen wir, wie viele andere Bäder, nicht.“ Nach einem insgesamt eher verhalten temperierten Mai und Juni, bescherte dem Höhenfreibad eine Hitzephase Ende Juni, einen wahren Ansturm an Besuchern. Über 2150 kamen an einem einzelnen Tag, um sich in den frischen Fluten abzukühlen.

Geändertes Freizeitverhalten?

Neben jenen immer wiederkehrenden Hitzespitzen, vermisste Trost indes länger anhaltende warme Phasen. Mit dem Beginn der Sommerferien nahm der Besucherandrang, wie aus den Vorjahren gewohnt, ab. Nicht ausschließen mag Trost überdies, dass sich das jugendliche Freizeitverhalten inzwischen verändert hat. Möglicherweise stehe das Freibad als sommerlicher Treffpunkt derzeit nicht mehr so hoch im Kurs, sucht sie mögliche Gründe für die abnehmende Resonanz in diesem Jahr.

Ab morgen baden bis 19 Uhr

Nicht der Resonanz, sondern dem Lauf der Jahreszeiten und damit dem abendlichen Licht- und Wärmeangebot folgend, schließt das Höhenfreibad ab dem morgigen Sonntag bis zum Ende der Saison nicht erst um 20 Uhr, sondern bereits ab 19 Uhr seine Pforten. Unverändert ab 6 Uhr morgens sind die eingefleischten Frühschwimmer willkommen, ihre Bahnen zu ziehen. Das allerdings nur noch bis 15. September. Dann endet die offizielle Freibadsaison in Bad Urach. Sollte sich bis dahin jedoch eine erneute Schönwetter- und Hitzeperiode ankündigen, werde die Stadt gegebenenfalls kurzfristig reagieren und die Saison möglicherweise verlängern, stellt Trost in Aussicht.

Bis es soweit ist, gilt jedoch der Termin für das letzte Freiluft-Badevergnügen als gesetzt: Am Vormittag des 16. Septembers wird gemeinsam „Abgebadet“.