Dettingen Besinnung mit rockigen Klängen

Von Anja Weiß

Jede Woche lädt der „Sondaytreff“ unter dem Titel „Glauben neu erleben“ ins CVJM-Haus ein. Fast von Beginn an wurden sie dabei von jungen Musikern unterstützt, die in wechselnden Besetzungen den Gottesdienst musikalisch gestaltet und dabei immer wieder um verschiedene Gastmusiker aus dem Ermstal erweitert haben. Aus dieser musikalischen Begleitung wurde vor einem Jahr die Band „Sons n´ Daughters“. Sie besteht aus acht Schülern und Studenten aus Kappishäusern, Dettingen, Großbettlingen, Grafenberg und Tübingen. Das Besondere der Bandmitglieder: Die sechs Musiker und zwei Sängerinnen sind fast allesamt Multi-Talente, die mehrere Instrumente beherrschen. Dabei sind ihnen ihre christlichen Wurzeln ein Anliegen, sie wollen ihren Glauben an ihre Zuhörer weitergeben.

Gesungene Gebete

So umfasst ihr Repertoire eingängigen Lieder, oft sind es gesungene Gebete, „die die Herrlichkeit Gottes und ihre ermutigende Auswirkung ins Leben von Menschen besingen“, erklären sie. Mit ihrer modernen Musik wollen sie die Konzertbesucher zur Begegnung mit Gott einladen. Dazu bedienen die jungen Musiker nicht nur ihre Instrumente und Mikrofone, vielmehr wollen sie ihren Gästen auch mit Erfahrungsberichten, Gebetsangeboten und anschließender Snack-Lounge dienen. In stimmungsvoll gestaltetem Ambiente wollen „Sons ´n Daughters“ so einen Ort schaffen, in dem die Besucher im vorweihnachtlichen Trubel zu Ruhe und Besinnung finden und ihr ganz persönliches Weihnachtsfest in der Ausrichtung auf Jesus feiern können. „Musik kann Menschen berühren und ihnen die Chance geben, zu Gott zu kommen“, ist Bandleader Jonas Eisinger überzeugt.

Und gerade in der Adventszeit bietet sich da ein etwas anderer Gottesdienst mitsamt Weihnachtskonzert an. So haben sich die Organisatoren die Frage gestellt „Worum geht es an Weihnachten?“ Geschenke? Familie? Liebe? „Mehr noch“, findet Jonas Eisinger: „An Weihnachten geht es um die Begegnung mit Jesus Christus, der menschgewordenen Liebe Gottes in Person“. So bietet diese vierte Dettinger Christmas Worship-Night ein Programm, das einen ruhig-besinnlichen Schwerpunkt besitzt, aber auch auf fetzigere Lobpreis-Lieder muss man nicht ganz verzichten. „Für junge wie ältere Freunde christlicher Popmusik wird etwas dabei sein.“

Info Die vierte „Christmas Worship-Night“ ist am Samstag, 22. Dezember, im CVJM-Haus. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.