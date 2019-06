Nachdem die Radsportgruppe des Grafenberger Albvereins vor zwei Jahren mit ihren Rennrädern vom Genfer See an die Côte d’Azur geradelt waren, hatte Vorstandssprecher Joachim Defrancesco die Idee die nächste große Tour direkt in Grafenberg zu starten. Und schon war die Idee einer „kleinen“ Deutschlandtour nach Berlin geboren.

Rund 1000 Kilometer wollen die Radsportler auf ihrer Tour in die Bundeshauptstadt zurücklegen und dabei 8000 Höhenmeter überwinden. Vor zwei Jahren bewältigten die zwölf Fahrer 13 der berühmt-berüchtigten Tour-de-France-Pässe.

Dagegen erscheint die Tour nach Berlin gerade eine flache Angelegenheit zu werden. Doch die Deutschland-Tour der Grafenberger Radsportler ist nicht nur eine reine Spaßveranstaltung, es wird vielmehr eine Spendenfahrt zu Gunsten des Grafenberger Waldspielplatzes. Dieser besteht bereits mehr als 40 Jahre. Nach vielen Reparaturen, möchte eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe in Kooperation mit dem Schwäbischen Albverein Ortsgruppe Grafenberg und der Gemeinde Grafenberg diesen Spielplatz mit neuen Geräten ausstatten und für die nachfolgenden Generationen neu entwickeln.

Wenn die Radfahrer am Donnerstag, 20. Juni, in Grafenberg starten, liegen sechs Etappen vor ihnen. Die erste Etappe führt die Radler nach Augsburg (160 Kilometer). Am zweiten Tag geht es knapp 200 Kilometer weiter ins bayerische Deggendorf. Nach 110 Kilometern wartet das nächste Etappenziel auf die Radler: die Stadt Cham. Von dort aus erreichen die Grafenberger nach 160 Kilometern die tschechische Stadt Karlsbad.

Die fünfte Etappe führt über 170 Kilometer nach Dresden. Von da geht es dann auf die letzte und längste Etappe nach Berlin (200 Kilometer).

In der Hauptstadt werden die Grafenberger am Mittwoch, 26. Juni, ankommen. In die Heimat zurück geht es am Freitag, 28. Juni, selbstredend mit dem Flugzeug.