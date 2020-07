Während der Corona-Pandemie lockt der Sommer dieses Jahr besonders viele Menschen in Baden-Württemberg in die heimische Natur - entsprechend beschäftigt sind in Teilen des Landes die Bergretter, die Ausflügler und Freizeitsportler aus Notlagen befreien müssen.

Erhöhter Freizeitdruck auf die Natur Grund für steigende Unfallzahlen?

Rettungskräfte der Bergwacht Württemberg mit Sitz in Stuttgart mussten im Juni in 45 Fällen ausrücken, wie Sprecher Raimund Wimmer sagte. 2019 habe es im selben Monat 31 Einsätze gegeben. Es sei auffällig, wie viele Menschen in den vergangenen Monaten trotz coronabedingter Ausgangsbeschränkungen hätten gerettet werden müssen. Wimmer konstatiert, der Trend der vergangenen 15 Jahre, dass mehr Menschen Ausflüge im Freien unternähmen, sei durch Corona verstärkt worden. Allerdings fielen derzeit wegen abgesagter Veranstaltungen wie Mountainbike-Rennen viele Einsätze weg.

Auch die Pfullinger Bergwacht war stärker gefordert als sonst

Innerhalb der DRK-Bergwacht Württemberg ist die Bergwacht Pfullingen mit einem jährlichen Einsatzaufkommen zwischen 30 und 50 Einsätzen im Jahr besonders stark gefordert. Dies hängt für Marina Kundt, Sprecher der Pfulllinger Bergwacht, allerdings mit den zahlreichen Wandermöglichkeiten, etwa um das Schloss Lichtenstein, den zahlreichen Schauhöhlen und dem Uracher Wasserfall zusammen, die überregional bekannte Ausflugsziele sind. Zusätzlich bestünde das touristische Einzugsgebiet der Alb aus größeren Ballungsgebieten wie Stuttgart, aber auch Tübingen oder Reutlingen.

Allerdings hat auch die Bergwacht Pfullingen einen Anstieg der Rettungen in den vergangenen Monaten bemerkt: Im Jahr 2019 hatte die Bergwacht Pfullingen 30 Einsätze. Davon waren 23 Einsätze so genannte Sommerrettung. In diesem Jahr zähle man seit März bereits 21 Einsätze. „Somit haben wir das Vorjahr quasi schon eingeholt“, erklärt Kundt.

Gründe seien vielfältig – nicht zwangsläufig Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Sprecherin der Pfullinger Bergwacht hält sich bei möglichen Gründen für die Statistik bedeckt. „Ob [das] an Corona liegt oder statistische Schwankungen sind, die es jedes Jahr geben kann, lässt sich nicht nachvollziehen.“ Es sei schließlich auch normal, dass es Wochen und Tage mit mehreren Einsätzen gibt und dann aber mal einen ganzen Monat nichts passiert - trotz gefüllter Wanderparkplätze und Kletterfelsen.