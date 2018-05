Hülben Bekömmliches aus der Schulmensa

Hülben / Von Alexander Thomys

Mit dem Betrieb einer Schulmensa kennt sich Martina Kriegs mittlerweile aus. Die Vorsitzende des Fördervereins Schule und Jugend Vordere Alb kümmert sich ehrenamtlich um die Organisation der Mensa an der Peter-Härtling-Schule in Hülben, welche der Förderverein gemeinsam mit der Gemeinde betreibt. Die Mensa ist zwei Jahre alt, ausgelegt für 50 Essen am Tag. Um sich das nötige Know-how für den Mensabetrieb anzueignen, war Kriegs schon mehrfach auf Veranstaltungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), die, gefördert vom baden-württembergischen Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, als Vernetzungsstelle für Kita- und Schulverpflegung im Land fungiert.

„Die Probleme und Fragestellungen sind in der Stadt aber ganz anders als bei uns auf dem Land“, hat Martina Kriegs beobachtet. So kocht in Hülben ein sechsköpfiges Mensa-Team das Essen frisch vor Ort – in der Stadt eher undenkbar. Ganz andere Verhältnisse kennt etwa Elisabeth Schneider, die beim Vernetzungstreffen ein Unternehmen vertritt, dass in Reutlingen per „Cook & Chill“-Verfahren 1000 Essen täglich an städtische Kindertageseinrichtungen ausliefert. Bei diesem Verfahren werden die Essen fertig gegart, dann aber schnell abgekühlt. Erst vor Ort in den Einrichtungen wird die Mahlzeit wieder auf Verzehrtemperatur gebracht.

Die Einrichtungen und Caterer sollen voneinander lernen, sich austauschen und Lösungen für die Zukunft finden. So lautet die Idee hinter der Vernetzungsstelle, die in Hülben von Corinna Grätsch vertreten wird. „Wir sind eine Anlaufstelle für alle Akteure im Bereich der Kita- und Schulverpflegung“, erklärt Grätsch. Die Vernetzungsstelle berät, sorgt aber bei den regionalen Vernetzungstreffen auch für den Austausch der Akteure. 18 Netzwerktreffen gibt es im Jahr, jeweils eines in jeder Region. In Hülben kamen nun Vertreter aus den Kreisen Reutlingen, Zollern-Alb und Tübingen zusammen.

„Wir wollen eine Möglichkeit schaffen, zu schauen, was in der Nachbargemeinde vor sich geht“, erläutert Grätsch. „Oft wursteln die Akteure vor Ort vor sich hin. Aber es macht doch keinen Sinn, die gleichen Fehler immer wieder zu machen. Die Einrichtungen können viel voneinander lernen“, erläutert die DGE-Vertreterin das Konzept der Vernetzungstreffen. Stets gehört daher eine Besichtigung der Mensa mit zum Tagesprogramm. „Für die Treffen suchen wir Best-Practice-Beispiele und lassen die Handelnden erzählen, wie es vor Ort läuft.“

Vor Ort in Hülben läuft so einiges. Und deutlich mehr, als anfangs erwartet wurde, wie Gabriele Antoni, die Schulleiterin der Peter-Härtling-Schule, erzählt: „Vor zwei Jahren wurde die Mensa für 50 Essen täglich ausgelegt. Heute geben wir mehr als 100 Mahlzeiten am Tag aus. Wir planen schon den nächsten Mensabau.“ Martina Kriegs kann die Entwicklung verdeutlichen. Neben der Peter-Härtling-Schule, die eine Ganztagesbetreuung anbietet, kommen auch die Kinder der Gemeinschaftsschule Vordere Alb, die einige Klassen in Hülben unterbringt, um zu essen. Und auch der evangelische Kindergarten nutzt mit 15 Kindern und den Betreuern das Angebot. „In der Woche kommen wir so auf insgesamt 450 Essen“, erklärt Kriegs.

Für das Netzwerktreffen hat die Fördervereinsvorsitzende aber auch einige konkrete Fragen mitgebracht: Etwa diejenige nach den Abrechnungsmodalitäten. So lässt sich für das Schulessen auch das Bildungspaket aus der Grundsicherung anrechnen, doch die Abrechnung sei oft schwierig. „Und für vegetarische Ideen, die die Kinder auch wirklich mögen, sind wir immer offen“, sagt Kriegs.

Schließlich soll das, was auf den Teller kommt, nicht nur gesund sein, sondern auch schmecken. Und da haben es die Mensabetreiber nicht immer leicht. Und zwischen Theorie und Praxis tun sich Gräben auf. So erklärt Corinna Grätsch in einem Impulsvortrag vom Wissen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wonach „Kinder ein Lebensmittel bis zu zehn Mal probieren müssen, ehe sie entscheiden können, ob es ihnen schmeckt oder nicht“. Was aus pädagogischer Sicht vielleicht richtig ist, sorgt bei den im Mensa-Betrieb erfahrenen Zuhörern für hörbares Schmunzeln.

So bezeichnet Kriegs auch das Erreichen der DGE-Qualitätszertifizierung für Mensas als Herausforderung. Fisch soll es demnach etwa wöchentlich einmal geben – allerdings nicht frittiert. „Das ist logistisch alles andere als einfach“, sagt Kriegs. Und doch will sich die Hülbener Mensa auf den Weg machen, die Zertifizierung auf lange Sicht zu erreichen. Die Vertreter der Vernetzungsstelle zeigten sich offen, Mensa-Betreiber auf dem Weg dahin zu unterstützen, dazu gibt es etwa verschiedene Beratungsangebote.

Die Qualität des Essens ist für Expertin Grätsch indes nicht alles. „Es muss um mehr gehen, als nur um gesundes Essen“, macht die DGE-Vertreterin deutlich. So kann die Mensa als Lernort gelten, alle Beteiligten in die Entscheidungsprozesse einbinden und damit auch identitätsstiftend wirken. Vergleiche sind da kaum möglich. „Jede Einrichtung ist ein individuelles System“, sagt Grätsch. Voneinander lernen können sie gleichwohl. Wie nun beim Vernetzungstreffen in der Mensa in Hülben.