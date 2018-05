Riederich Bekannt, beliebt, hörenswert

Riederich / Wieland Lehmann

Lieber Frühling, sei gegrüßt, mit diesem Titel hat der Gemischte Chor des Riedericher Sängerbundes ihr Frühjahrskonzert eingeleitet. Musikalisch war das Konzert erinnernd, beziehungsreich und unterhaltend. Da kann auch „Ein kleines Lied“ die Kraft von Musik und Text spüren lassen. Letzterer von Marie von Ebner-Eschenbach, bringt Klang, Wohllaut und Gesang zu einer Haltung, die so recht dem Frühling angemessen ist. So sang der Gemischte Chor denn auch „Lieber Gott“, das von der Sehnsucht der Träume erzählt, von der Liebe, die über Grenzen geht.

So fehlte auch nicht das Lied „Küss´ mich, halt´ mich, lieb´ mich“, das nicht nur zu einer bestimmten Jahreszeit Gültigkeit hat. „Island in the sun“ ist ein Lied, mit dem Harry Belafonte brillierte, der Männerchor sang die Version von Catarina Valente. Das Lied handelt vom Glanz der Hoffnung und dem Licht der Freiheit.

Der Männerchor verführte zudem in den Bereich der Sehnsucht, die dem Meer, der Ferne gilt, doch auch mit der Liebe verbunden ist. Man erinnert sich an Lolita und Freddy Quinn bei dem Lied „Seemann, deine Heimat ist das Meer“. Da durfte auch „Rolling home“ nicht fehlen, ein alter Shanty, der zur Zeit der englischen Australienfahrer gesungen wurde. Hans-Jürgen Bahde führte als Solist mit dem plattdeutschen Text den Männerchor sicher zurück nach Hamburg.

Als Gast hatte der Sängerbund die Damen-Formation „TonArt“ vom Hülbener Gesangverein eingeladen. Mit ihren Konzerten im Treppenhaus hat sie nicht nur die Hülbener begeistert. Mit dem Blues „Sweet Home Chicago“, wo zum Gesang zugleich rhythmische Bewegung kam, führte sie mit „Over the rainbow“ zum Filmmusical „der Zauberer von Oz“. Die Damen führten die Zuhörer damit in ein Land über den Regenbogen, wo Träume wahr werden.

„Sentimental Journey“ aus den 1940 Jahren, gesungen von Doris Day, gehört zu den Jazzstandards. Bei der Fahrt mit der Dampflok von New York nach Chattanooga in Tennessee nahmen die Damen nicht weniger Fahrt auf. Der Song „Rum and Coca-Cola“, den unter anderem die „Andrews Sisters“ sangen, sollte wohl das Interesse an der Karibik wecken. „TonArt“ weckte hingegen beim Publikum vielleicht auch ein wenig Fernweh. „Bei Mir Bistu Shein“ ist ein hebräischer Titel, der hierzulande unter „Bei mir bist du schön“ bekannt ist. Die Musik wurde einst für ein jiddisches Musical geschrieben, „TonArt“ bot gekonnt diesen längst als Evergreen bekannten Titel. Und dass Frauen alles können, sogar parallel, das bewiesen die Damen textlich gewandt mit dem Titel „Für Frauen ist das kein Problem“ von Max Raabe.

Mit den „Sunday-Singers“, dem „jungen Chor“ des Sängerbundes, ging es dann in die 68er Jahre. „Sag mir, wo die Blumen sind“ wurde ein Riesenerfolg von Marlene Dietrich. Mit diesem Titel, einem Antikriegslied von Peter Seeger, stimmten die „Singers“ auf ein ernstes Thema ein. Nicht weniger bekannt war „Here comes the sun“, geschrieben von Beatle George Harrison. Und dass nach einem kalten Winter die Sonne wieder scheint, bringt ja auch das Lächeln zurück. Mit dem folkigen Lied „California Dreaming“ führte der junge Chor nochmals in den Winter und zugleich in den kirchlichen Bereich, denn es folgte ein Medley aus dem Musical „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ von Andrew Lloyd Webber. Hier zeigte die Reaktion auf wechselnden Rhythmus und wechselnde Melodien die sängerische Qualität der Gruppe.

Dann ging es zum Schlager. Mit „Man müsste Klavier spielen können“ und „Du schwarzer Zigeuner“ weckte Jürgen Hamm (Tenor) einfühlsam die Erinnerungen an die 1940er und 50er Jahre. Es fehlte nur noch die Operette. Mit einem Potpourri aus dem „Schwarzwaldmädel“ ließ der Gemischte Chor die beliebten Melodien erklingen, die noch immer unvergessen sind. Reiner Hiby, Leiter des Chores, begleitete die Chöre am e-Piano.