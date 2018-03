Fest Beim Tanz hat es gefunkt

Neuhausen / Mara Sander

Marlene Sedelmaier hat etwas Bestrickendes an sich, das der ganzen Familie gut tut. Sie strickt gerne Socken. Aber das war nicht der Grund, warum Ewald Sedelmaier sich auf den ersten Blick in sie verliebte und beide heute ihre Goldene Hochzeit feiern. „Ihre grünen Augen hatten es mir angetan“, erzählt er lächelnd von der ersten Begegnung bei einer Tanzveranstaltung im deutschen Gewerkschaftshaus. Er war dort für die Einlasskontrolle zuständig und von den Mädchen sehr umschwärmt. Das war der Grund, warum sich Marlene mit Gefühlen zunächst sehr zurückhielt, „weil er so umschwärmt war“. Aber ein bisschen verliebt war sie schon in den sieben Jahre älteren Mann. „Er hat ausgesehen wie Elvis Presley“, erinnert sie sich an ihre jugendliche Schwärmerei, aus der die große Liebe wurde. „Ewald, halt uns den Platz frei, sagten die Mädels immer zu dem gutaussehenden Mann, aber in seinem Herzen war dann nur Platz für seine Marlene, mit der er nach 50 Ehejahren immer noch sehr glücklich ist. Beide würden sich sofort wieder heiraten und sind dankbar für ihre vier Kinder, die alle mehr oder weniger in der Nähe wohnen und mit ihnen die Goldene Hochzeit feiern.

Von Schicksalsschlägen blieb das Ehepaar nicht verschont, aber die „Hochs und Tiefs“ haben sie gemeinsam bewältigt und sich „zusammengeboxt“, wie sie schmunzelnd erzählen. Beide waren nicht nachtragend, wenn es mal Meinungsverschiedenheiten gab, aber sie haben den Streit nie in den nächsten Tag übertragen.

Ewald Sedelmaier, der in Reutlingen aufgewachsen ist, hat sein gebürtiges „Schwarzwaldmädel“, das 1962 mit den Eltern nach Metzingen zog, immer mit Blumen verwöhnt, denn der Garten ist sein Hobby. „Im Sommer bin ich den ganzen Tag draußen“. Seine Sammlung von Gartenzwergen und die vielen Blumen lassen manchen Spaziergänger am Zaun stehen bleiben und das kleine Blütenparadies bewundern. Ein gemeinsames Hobby der beiden ist die Neuhäuser Handballbegeisterung. Früher ließen sie sich kein Heimspiel entgehen. Außer durch die Liebe sind die beiden auch durch den Glauben verbunden, der ihnen gerade in schweren Zeiten immer wieder Halt gegeben hat.