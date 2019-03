Unachtsamkeit beim Einfahren in die Bundestraße ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den eine 33-jährige Tübingerin am Mittwochmittag bei Metzingen verursacht hat. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Mazda von Metzingen herkommend auf der Auffahrt Metzingen-Ost unterwegs, um in Richtung Bad Urach in die Bundesstraße einzufahren. Um ein vor ihr auf dem Beschleunigungsstreifen langsam fahrendes Fahrzeug zu überholen, wechselte sie unvermittelt nach links, ohne auf den nachfolgenden und bevorrechtigten Verkehr auf der Bundesstraße zu achten.

Vollbremsung und Ausweichmanöver

Dabei krachte sie seitlich in einen Lkw Renault, der auf der rechten der beiden Fahrspuren in Richtung Bad Urach unterwegs war. Dessen 38 Jahre alter Fahrer hatte noch versucht, durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach links der bevorstehenden Kollision zu entgehen. Bei diesem Ausweichmanöver prallte der Lkw seitlich in die Mercedes E-Klasse eines 18-Jährigen, der auf der linken Spur fuhr und ebenfalls versucht hatte, durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver nach links den Unfall zu vermeiden. Der Mercedes wurde bei dem seitlichen Aufprall in die Leitplanken gedrückt, an denen er mehrere Meter entlang schrammte, bevor der Wagen zum Stillstand kam. Während die Unfallverursacherin und die beiden anderen Fahrer unverletzt blieben, wurde der 17-jährige Beifahrer im Mercedes leicht verletzt. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro belaufen.

