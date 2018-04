Lesetüte Begeisterung fürs Lesen wecken

Metzingen / Michael Koch

Rund 230 Vorschüler aus Metzingen erhalten dieser Tage von der Stadtbücherei Metzingen ihre Lesetüte. Mit dieser Aktion, die auch von der SÜDWEST PRESSE unterstützt wird, soll die Begeisterung der angehenden Schüler fürs Lesen geweckt werden. In der Tüte finden die Kinder nicht nur ein altersgerechtes Buch, sondern auch einen Gutschein für einen Bücherei-Ausweis für sich und jeweils ein Elternteil.

Eva Eckstein erteilt allen Kindern eine kleine Einweisung in den Bestand der Bücherei, und sie erklärt, wie die Kinder für sich geeignete Bücher finden können. Auf dem Foto holen sich die Vorschüler vom Kinderhaus Albstraße in der Bücherei-Zweigstelle Bindhof in Neuhausen ihre Lesetüte ab.