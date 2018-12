Bempflingen Baugebiet: Obere Au ist kritisch

Bempflingen / Von Anja Weiß

Dass es bei einer Gemeinderatssitzung kaum mehr einen freien Platz gibt, kommt nur selten vor. Eigentlich nur dann, wenn eine Thema auf der Tagesordnung steht, das die Emotionen hoch kochen lässt. Auch in Bempflingen saßen die Besucher am Montagabend dicht an dicht. Stand doch die Vorstellung der Ergebnisse der Untersuchungen der Oberen Au an. Dieses Gebiet Richtung Riederich hatten Gemeinderat und Verwaltung ins Auge gefasst, um ein neues Baugebiet auszuweisen. Dieses wird dringend benötigt, denn Bauplätze sind rar. Kommunale Plätze gibt es überhaupt keine mehr, und die, die in privatem Besitz sind, werden meist nicht verkauft. Nachfrage gibt es aber, denn Bempflingen ist als Wohnort gefragt.

Ergebnisse überraschen

Zunächst standen mehrere Gebiete zur Wahl, unter anderem eben die Obere Au oder „Schlegert“. Letzteres wurde verworfen, weil es dort hochwertige Streuobstwiesen gibt. Zudem ging man davon aus, dass die Obere Au mit ihren zwei Hektar Fläche wirtschaftlicher sei. Im Mai 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, die Obere Au näher zu untersuchen. Ab Herbst gab es ein Jahr lang Messungen. Vor allem ging es um die Gefahr von Hochwasser fürs Unterdorf und die Frage der Versickerung nach einer Versiegelung der Flächen.

Denn schnell ist gegen das neue Bauvorhaben Protest laut geworden. Fast 200 Bürger, vor allem aus dem Unterdorf, vereinzelt auch aus dem Oberdorf, haben an Bürgermeister und Gemeinderat appelliert, dieses Vorhaben zu überdenken. Ihre Sorge: „Bei Anstieg des Grundwasserpegels, wie es in regenreichen Zeiten und bei Unwetterereignissen mit Schlagregen der Fall ist, ist die Kanalisation schon heute überlastet“, schreiben sie in einer Mitteilung.

Bürgermeister und Gemeinderat wollten aber den Ergebnissen nicht vorgreifen und äußerten sich in dem Jahr, in dem die Untersuchungen andauerten, nicht zur Thematik. Die Ergebnisse liegen nun vor. Und, um es gleich vorweg zu sagen, sie sind kritisch, wie auch Bürgermeister Bernd Welser einräumte. Denn eine Versickerung ist schwierig, wenn nicht sogar teilweise unmöglich. „Eine planmäßige Versickerung von Niederschlagswasser ist nicht ausreichend“, erklärte Dominic Walter vom gleichnamigen Ingenieurbüro, das die Untersuchung gemacht hat. Hinzu kommt, dass dieses Jahr ungewöhnlich trocken war und damit sind die Ergebnisse nicht repräsentativ, dennoch wurde an allen AnschlusspunktenGrundwasser angetroffen. Von diesem Ergebnis war man denn doch überrascht. „Wir sind eigentlich ins Rennen gegangen mit der Annahme, dass es mit der Versickerung klappt“, sagte Welser.

Nun müsse man schauen, ob es technische Möglichkeiten gibt, das Wasser abzuleiten. Der Gemeinderat will dafür in Klausur gehen und sich dieses Gebiet, aber auch andere mögliche, ansehen. Vielleicht wird es dann sogar notwendig, mit einer Suche wieder bei null zu starten. Davon geht die Bürgerinitiative im Grunde schon jetzt aus. „Wir sind begeistert über die Untersuchung“, sagt Uschi Stecher, Sprecherin des Bürgerforums Obere Au (BOA). Denn sie zeige, dass eine Bebauung wohl kaum möglich sei. „Wir gehen davon aus, dass sich Verwaltung und Gemeinderat angesichts dieser Ergebnisse ihrer Verantwortung dem Unterdorf gegenüber bewusst sind.“ Der Schutz vor Hochwasser ist für sie dabei ein wichtiger Punkt, denn immer wieder seien Gebiete in Bempflingen davon betroffen. Das andere ist der Erhalt der verbliebenen Auenflächen zwischen Bempflingen und Riederich. „Jetzt muss Schluss sein mit der Bebauung“, wünscht sich Uschi Stecher.