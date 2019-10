Die Sirchinger Steige (L 249) wird repariert und ist deshalb von Montag, 7. Oktober, an halbseitig gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Die Arbeiten sollen bis 8. November beendet sein.

Starkregen löste Erdrutsch aus

Wegen starker Regenfälle war der Hang unterhalb der Landesstraße an mehreren Stellen abgerutscht. Unter anderem hatte es im Mai einen Hangrutsch an der talseitigen Böschung der Steige gegeben, und zwar dort, wo die Hanner Steige (K 6708) in die Straße zwischen Bad Urach und Sirchingen mündet.

Auf einer Länge von rund zehn Metern war der Hang etwa vier Meter tief senkrecht abgerutscht. Auf rund 50 Metern Länge gibt es dort zudem starke Erosionschäden. Das hatte die Sanierung nötig gemacht.

Straße halbseitig gesperrt

Um Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, ist die L 249 in diesem Bereich schon seit Mitte Mai halbseitig gesperrt. Den Verkehr regelt dort eine Ampel. Die gesperrte Strecke wird nun noch um 60 Meter in Richtung Sirchingen verlängert.

Spritzbeton soll Hang sichern

Das Straßenbauamt Reutlingen hatte Ende Mai den Hang provisorisch entwässert und die ausgespülten Bankette mit Beton aufgefüllt. Jetzt soll dort auf etwa 20 Metern Länge „eine Spritzbetonsicherung in Kombination mit einer Bodenvernagelung“ den Hang festigen.

Zur Planung der anstehenden Sanierungsarbeiten in den abgerutschten Bereichen waren im Juli Erkundungsbohrungen gemacht worden. Basierend auf den Ergebnissen wurde das Sanierungskonzept ausgearbeitet.

Ab 8. November sollten wieder beide Fahrbahnen befahrbar sein. Die Kosten von 115.000 Euro trägt das Land.

Info www.baustellen-bw.de

