Riederich Bau des Generationenhauses steht bevor

Frühlingshaft ist neben der Dekoration des Podiums wohl auch die Themenauswahl der Bürgerversammlung in Riederich gewesen. Nach und nach füllt sich die Gutenberghalle mit rund 180 Besuchern. Die Themen, die vorgestellt werden, sind der Bau eines Generationenhauses in der Ortsmitte, der Bau von barrierefreien Eigentumswohnungen und Neues zur Kinderbetreuung im Ort.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Tobias Pokrop begann direkt die Vorstellung des Generationenhauses in der Ortsmitte. Initiiert hatte dieses Projekt bereits sein Vorgänger Klaus Bender, der auch zur Versammlung erschienen war. Nun präsentierte die Gemeindeverwaltung, was bei den Verhandlungen der vergangenen Jahre herausgekommen ist. Man wolle das Generationenhaus noch in diesem Jahr in die Umsetzungsphase bringen, so der Rathauschef. Es sei geplant, dieses und den Bau der Eigentumswohnungen noch vor der Sommerpause durch ein Bebauungsplanverfahren auf den Weg zu bringen. „Das ist ein sehr sportlicher Ansatz, den die Gemeindeverwaltung gewählt hat“, sagte Pokrop und ergänzte: „Es sind große Projekte, die uns bewegen.“

Das Baldauf-Areal im Herzen von Riederich, auf dem das Generationenhaus entstehen soll, hat mittlerweile eine gut 15-jährige Geschichte hinter sich. Einen Rückblick gab Bürgermeister Pokrop. Letztendlich entschloss sich die Gemeindeverwaltung, ein Pflegeheim mit betreutem Wohnen in der Ortsmitte zu schaffen. Nachdem der Entschluss gefasst war, brauchte es nochmals zweieinhalb Jahre, um die Pläne vorzustellen. Es sei nicht leicht gewesen, einen Partner für das Projekt zu finden, da in Sachen Pflegeheim in 15er Schritten gedacht werde. „Unter 45 Plätzen sind viele nicht mehr bereit, sich in Gespräche zu begeben“, erklärt Pokrop. Riederich habe aber nur Platz für 30 Bewohner. Die Gemeinde stellt das Grundstück über einen Pachtvertrag zur Verfügung und übernimmt Räumlichkeiten für die Begegnungsstätte und die Tiger-Gruppe. Sie wird von den zehn Wohnungen fünf erwerben, die restlichen verbleiben bei der Pflullinger Baugenossenschaft. Die Gemeinde erwirbt auch die vorgesehene Praxis. Investiert werden 1,8 Millionen Euro in das Projekt, das mit der Samariterstiftung und der Baugenossenschaft Pfullingen realisiert wird. Alle Beteiligten sind sich einig, dass es kein reines Altenheim werden soll, sondern man wolle ein Haus für alle Bürger schaffen, ein Generationenhaus. Von der Samariterstiftung, die die Leitung des Heims übernimmt, waren Dr. Eberhard Goll, Vorstand im Bereich Altenhilfe und Pflege, sowie Margit Vollmer-Herrman, Regionalleiterin der Altenhilfe Esslingen/Reutlingen, anwesend. Sie berichteten über die Arbeit der Stiftung und wie das Leben im Generationenhaus ablaufen könnte.

Die Samariterstiftung wird über vier Millionen Euro investieren. Damit gehe man schon ein Risiko ein, so Goll. Die Inbetriebnahme des Heims ist bisher für Mai 2020 anvisiert, der Bauantrag soll schon im Juni dieses Jahres eingereicht werden, sagte Vollmer-Herrmann. Bauen wird das Ganze aber die Pfullinger Genossenschaft, die durch Geschäftsführer Hans-Ulrich Kiefer vertreten wurde.

Für das Aussehen des Heims ist Architekt Ulrich Schwille verantwortlich. Er präsentierte die Entwürfe in der Gutenberghalle. Dass dies eine mutwillige Zerstörung der vorher so gelobten Dekoration zur Folge haben wird, damit rechnete wohl keiner der Gäste. Nachdem das Publikum monierte, dass der kleine Laserpointer auf der Leinwand nicht zu sehen sei, ging Schwille schnurstracks auf die Dekoration am Ende der Bühne zu und versuchte einen Stock herauszufischen. Unterstützt hat ihn dabei Bürgermeister Pokrop, der dann auch als Assistent mit dem Holzstück hantierte. Beide erhielten für ihren Einsatz einen Applaus aus der Zuhörerschaft.

Nach all den Präsentationen und Informationen war es an den Bürgern Fragen zu stellen. Wobei eine vorrangig war: Wo sind die öffentlichen Stellplätze für die Besucher? Pokrop verwies auf die Tiefgarage und erklärte, dass es darüber hinaus an den Straßen Stellplätze gebe. Ein weiterer Riedericher griff das Thema auf und merkte an: „Die Stellplätze sind aber jetzt schon alle belegt.“ Um die Parksituation zu entschärfen, hätte die Gemeinde auf dem Areal ein Parkhaus bauen müssen, antwortete Pokrop und betonte: „Das war aber nicht der Plan.“

