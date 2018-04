Soziales Basarteam spendet für Wirbelwind

Metzingen / Julia Hödl

Der Verein Wirbelwind kann sich über eine Spende über 800 Euro freuen. Überreicht wurde der Scheck am Dienstag im Gemeindezentrum Neuhausen vom Team des Metzinger Kindersachenmarktes. Der Betrag fließt direkt in die Vereinsarbeit. Der Verein kämpft gegen sexuelle Gewalt an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ziel von Wirbelwind ist, dass die jungen Menschen nicht nur im realen, sondern auch im virtuellen Leben besser geschützt sind und nach Übergriffen sachgerecht begleitet sowie unterstützt werden.

Mit Hilfe von finanziellen Förderungen wie dieser kann weiterhin Präventionsarbeit in Kindergärten und Schulen geleistet werden. Auch Vorträge und Schulungen von Fachkräften werden angeboten sowie Selbstbehauptungskurse für Mädchen und junge Frauen und Selbsthilfegruppen für Erwachsene. Eine Online-Beratung ist ebenfalls eingerichtet, welche die anonyme Kontaktaufnahme ermöglicht. Das soll die Hemmschwelle für Hilfesuchende senken.

„Nein“ sagen

Großen Anklang finden auch kostenfreie Aktionen des Vereins, wie etwa im vergangenen Jahr das Figurentheaterstück „Pfoten weg!“, das Kinder darin stärken soll „Nein“ zu sagen.

Für die Vereinsarbeit zu spenden, war eine Herzensangelegenheit der Mitarbeiterinnen des Kindersachenmarkts. Der nun gespendete Betrag von 800 Euro ist durch den Tischverleih an die Basarverkäufer sowie individuelle Spenden zusammengekommen. Viele Unterstützer beteiligen sich am Basar, indem sie Kuchen für die Gäste vorbeibringen und Kaffee kochen. Das gehört traditionell zum Basar und wird auch gerne von den Besuchern angenommen. Auf diese Weise entsteht ein Markt, der sich durch seinen persönlichen Charakter großer Beliebtheit erfreut. Der nächste Basar findet am 6. Oktober von 10 bis 12 Uhr statt.