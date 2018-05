Riederich Barrierefreier Wohnraum versus Parkplätze

Riederich / Anne Laaß

Die Nachfrage nach barrierefreien Eigentumswohnungen hat in den vergangenen Jahren zugenommen: Nämlich dann, wenn durch einen Unfall oder das Alter der Garten keine Freude mehr bereitet, sondern zur Last wird und das Haus einfach zu groß und nicht mehr passend ist. Riederichs Bürgermeister Tobias Pokrop hat sich, wie er in der Bürgerversammlung erklärte, zu diesem Thema Gedanken gemacht und sich Inspiration aus der Nachbargemeinde Grafenberg geholt und dort auch Kontakt mit Projektentwickler Wolfgang Held aufgenommen.

In der Ortsmitte, entlang der Metzinger Straße, steht ein Grundstück brach, auf dem jetzt aber solche Wohnungen entstehen sollen. Architekt Jochen Klarmann spricht in der jüngsten Bürgerversammlung bei dem Grundstück sogar von einer Unsituation. „Es sieht immer kruschtelig aus“. Geplant sind zwei Wohnkomplexe mit einmal drei und einmal zwei Wohneinheiten. Diese sollen größtenteils Rollstuhlgerecht sein. Zwischen den Gebäuden soll es eine grüne Zone geben. Die insgesamt 15 Wohnungen, mit einer Gesamtwohnfläche von 1247 Quadratmetern, sind unterschiedlich geschnitten und bieten ein breites Spektrum, da sie von 42,5 bis zu 130 Quadratmetern reichen.

Aber auch bei diesem Themenpunkt kam die Frage nach ausreichend Parkplätzen in der Gemeinde auf. Für den Wohnkomplex ist eine Tiefgarage mit 18 Plätzen vorgesehen, die einen direkten Zugang zu den Wohnungen vorsieht. Die Zufahrt erfolgt allerdings über die Straße „Im Dorf“. Nun ist es jedoch so, dass das Gelände zurzeit als Stellplatz genutzt wird. Ein Bürger fragte in der Versammlung daher, wo diese Autos denn zukünftig stehen sollen. Pokrop kontert damit, dass auf dem Grundstück nicht immer ein Parkbereich war. „Es ist viel eher ein gesellschaftliches Problem“, so Pokrop. Prinzipiell sei pro Wohnung zunächst ein Stellplatz vorgeschrieben, wenn Familien nun aber mehr Fahrzeuge hätten und diese am besten „vor der Haustür parken“ wollen, sei die Gemeinde eher nicht in der Pflicht.