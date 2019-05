Alle Wege führen nach Bad Urach. Zumindest die, die Autofahrer nehmen (müssen), um von der Alb herkommend entweder allmorgendlich in die Stadt zu kommen, oder sie auf dem Weg zu ihren Zielen zu passieren. Fünf Verkehrsrouten und Autokolonnen sind es, die sich in Bad Urach zu einer Blechlawine vereinen, die spätestens an der Hochhauskreuzung ins Stocken gerät und nach Feierabend zurück quält. Rund 30 000 Fahrzeuge, davon 4000 Ein- und rund 3000 Auspendler, passieren die Stadt jeden Tag.

Diese Situation im Blick konstatierte Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann vor den Mitgliedern des Technischen Ausschusses am Dienstagabend: „Wir haben hier in unserer Stadt große Aufgaben vor uns.“ Die Frage der Mobilität ist für ihn ein absolutes Zukunftsthema. Große Hoffnung setzt er bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven auf die geplante Elektrifizierung der Ermstalbahn und die Einführung des Halbstundentakts bis Ende 2022. So wie am Dienstag, spricht er gerne von einer neuen Zeitrechnung, die für die Stadt und für die Region dann anbreche.

Diese Zeitenwende will die Stadt mit einem Mobilitätskonzept begleiten, mit dem Ziel, die Wohn- und Aufenthaltsqualität sowohl für Einwohner als auch für Besucher zu steigern. Gelingen soll dies mit einer Mobilitätsdrehscheibe am Bad Uracher Bahnhof, die dem motorisierten Individualverkehr vernetzte Alternativen entgegensetzt. Durch die Bahn komfortabel angebunden an Tübingen, Reutlingen und den Ballungsraum Stuttgart, soll künftig ein ausgebauter ÖPNV, Infrastrukturen für den Radverkehr, Mitfahrmöglichkeiten, Carsharing und Strukturen für E-Mobilität die Menschen dazu verleiten, das Auto stehen zu lassen.