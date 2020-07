Der Boom im Albtourismus wurde durch den Corona-Shutdown ausgebremst. Mitarbeiter von Betrieben in der Region müssen Corona-bedingt geplante und bereits gebuchte Auslandsurlaube stornieren und die Urlaubsplanung für diesen Sommer ganz neu aufsetzen.

Ungewöhnliche Kooperation zwischen Veit und Tourismusgemeinschaft

Genau diese Situation hat zwei Partner aus der Region zu einer ungewöhnlichen Kooperation veranlasst: das Bäckerhaus Veit aus Bempflingen, eine handwerkliche Familienbäckerei mit 54 Standorten in der Region und über 500 Mitarbeitern, schlug der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb eine Danke-Aktion vor mit besonderen Übernachtungsangeboten für die Veit-Belegschaft, als Dank an die „Helden des Alltags“, die in der Backstube, im Versand oder in den Bäckereifachgeschäften, Cafés und Café-Häusern in der schwierigen Corona-Zeit unermüdlich im Einsatz waren und die Versorgung mit Backwaren aufrecht gehalten haben.

Win-Win für Mitarbeiter und Touristikbetriebe

Die Bäckerei wiederum informiert die eigenen Mitarbeiter über die touristischen Angebote der Partner-Betriebe von Mythos Schwäbische Alb und die Möglichkeiten für einen Urlaub in der eigenen Region. So profitieren beide, die Mitarbeiter der Bäckerei und die Touristikbetriebe in der Region, die vielleicht ganz neu entdeckt werden. 20 Betriebe, darunter Anbieter von Ferienwohnungen, Hotels und Pensionen, haben diese Idee spontan aufgegriffen und spezielle Angebote, gerade auch für Familien mit Kindern, zusammengestellt, die teilweise nicht nur für diesen Sommer, sondern auch noch bis zum Sommer 2021 gültig sind.