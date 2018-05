Metzingen Badefreuden unter freiem Himmel

Metzingen / Regine Lotterer

Die Freibadsaison hat begonnen: Bei herrlichem Sommerwetter zogen bereits am Samstagmorgen die ersten Metzinger Schwimmer ihre Runden im 50-Meter-Becken. Das Freibad, das direkt an der Erms gelegen ist, bietet sowohl für sportliche Schwimmer als auch für Familien und Jugendliche ein attraktives Angebot. Beispielsweise gibt es ein Beachvolleyballfeld, einen Spielplatz, ein Babybecken und eine Rutsche. Auf der großen Liegewiese können die Gäste zudem bestens entspannen und die warmen Sommertage genießen.

Für Badegäste gibt es dieses Jahr ein neues Angebot: Ein Teil der Schränke kann nun mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Ein solches Schloss kann entweder vor Ort erworben oder ausgeliehen werden. Außerdem haben die Nutzer die Möglichkeit, ihr eigenes Schloss mitzubringen. Teilweise saniert worden ist während der vergangenen Monate außerdem der Sanitärbereich des Bades.

Bis zum 15. Juni ist das Metzinger Freibad täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Vom 16. Juni bis zum Saisonende am 9. September sind Badebegeisterte dienstags und freitags bereits ab 7 Uhr willkommen. Auch an diesen Tagen schließt das Bad um 20 Uhr. An allen anderen Tagen sind die Öffnungszeiten weiterhin von 8 bis 20 Uhr. Das Eduard-Kahl-Bad freut sich noch bis zum 22. Juni immer von Dienstag bis Freitag über Besucher. Danach bleibt es bis einschließlich 10. September geschlossen. Auch im Dettinger Freibad darf seit Sonntag wieder gebadet werden. Unter der Woche ist die Anlage von 7 bis 20 Uhr geöffnet, an den Wochenenden und Feiertagen können Wasserratten ab 8 Uhr planschen. Den Gästen stehen unter anderem eine Sprunganlage mit einem Fünf-Meter-Turm, 50-Meter-Bahnen, ein Nichtschwimmerbereich mit Wasserfontänen sowie eine Breitrutsche zur Verfügung. Für Familien gibt es einen eigenen Bereich mit Kinderplanschbecken, Wasserbrunnen und angrenzendem Sandplatz.

Unter der Burgruine

Badespaß im Freien bieten auch die Kurstädter wieder seit dieser Woche: Das Höhenfreibad am Tiergartenberg schätzen die Besucher nicht zuletzt wegen seiner schönen Lage unterhalb der Burgruine Hohenurach. Das Bad bietet seinen Gästen unter anderem ein 50-Meter-Schwimmerbecken mit Sprunganlagen. In das Nichtschwimmerbecken führen eine 66 Meter lange Rutsche sowie eine Breitrutsche. Außerdem stehen den Besuchern ein Beachvolleyballfeld und eine Tischtennisplatte zur Verfügung. Der Abenteuerspielplatz sowie zwei Planschbecken mit Kinderrutsche versprechen Abwechslung für kleine Gäste. Geöffnet ist das Höhenfreibad jeden Tag bereits ab 6 Uhr, geschlossen wird um 20 Uhr.