Am Freitag zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Georgiistraße einzubrechen. Über die offenstehende Haustüre gelangte die unbekannte Täterschaft in das Haus. Anschließend wurde versucht, im 1. Obergeschoß eine Wohnungstür aufzubrechen, was jedoch misslang, Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

