Herrliche Tage locken raus in die Natur, laden ein, in schöner Landschaft zu wandern oder zumindest spazierenzugehen. Natürlich bietet sich dazu eine Strecke an, die 2016 zu Deutschlands schönstem Wanderweg gekürt wurde: der Bad Uracher Wasserfallsteig. Nach dem Besucheransturm vom letzten Märzwochenende hatte die Stadt auch dieses Wochenende mit großem Andrang gerechnet – was sie angesichts des corona-bedingten Kontaktverbots mittels Parkplatzsperrung, Schildern, Signalbarken und Absperrungen sowie dem Einsatz von berittener Polizei zu unterbinden versuchte.

Wie viele werden kommen?

Die Frage blieb: Wie viele Menschen würden die fast schon sommerlichen Temperaturen zum Wasserfall locken? Am Samstag sind auf dem idyllischen Weg nicht so viele Menschen unterwegs wie befürchtet. Die Stadtverwaltung ist mit sieben Mitarbeitern vor Ort – allesamt Eugen Stesel vom Ordnungsamt zufolge „freiwillig“ im Dienst.

Platz für maximal 140 Fahrzeuge

Einer der jungen Mitarbeiter kann sich das Lachen nicht verkneifen, „jaja“, sagt er augenzwinkernd. Immerhin lacht den Stadtbeschäftigten an diesem Wochenende auch die Sonne ins Gesicht.

Zuvor hatten sie einen Großteil der Parkplätze abgesperrt. Die Verdrängungstaktik scheint zumindest an diesem Tag aufzugehen. Nur ein Parkplatz direkt hinter der Bahnlinie ist geöffnet, „mit Platz für rund 140 Fahrzeuge“. Überfüllt ist die Parkfläche nach den Worten des Ordnungsamts-Mitarbeiters nicht: „Immer wieder mal fahren drei Autos weg und zwei kommen dazu.“ Weggeschickt werden muss am Samstag also niemand.

Alles im Griff?

Auch im Kurgebiet hat Stesel kontrolliert. „Da waren nur ganz wenige zusätzliche Fahrzeuge.“

Also alles im Griff? Zusätzliche Streifen von Polizei und Ordnungsamt sind per Auto unterwegs, auch fernab vom Wasserfall, zur Kontrolle an Grillplätzen und sonstigen Treffpunkten. „Ich war jetzt dreimal hier im Maisental, habe mir das angesehen, alles ist ruhig“, sagt Bürgermeister Elmar Rebmann am Samstagnachmittag. Die Quarantäne hat er „glücklicherweise“ überstanden. „Das war schrecklich“, betont er im Hinblick auf den Rückzug in die eigenen vier Wände, wobei er sogar von seiner Familie zwei Me-ter Abstand halten sollte.

Die meisten halten Abstand

Auch die Wanderer und Spaziergänger im Maisental halten Abstand. Nur ganz wenige sind tatsächlich in Gruppen von mehr als zwei Personen unterwegs – die meisten davon offenbar Familien.

Phasenweise zeigt sich der Weg sogar menschenleer – ein Novum auf der beliebten Strecke. Nur ganz wenige der Besucher stammen aus dem Landkreis Reutlingen, die meisten kommen aus den Nachbarkreisen, dazu Gäste vom Bodensee und aus Nordrhein-Westfalen. Sie haben nichts von der Sperrung der Parkplätze gewusst – ebensowenig von den verstärkten Kontrollen.

Ideal für Kontrollen mit Pferden

Roman Kayser von der Polizeireiterstaffel Stuttgart aus Ostfildern ist mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen vor Ort. Sie wurden nach den Erfahrungen von vergangener Woche angefordert. „Das Gelände bietet sich ja förmlich an für die Kontrolle mit Pferden“, meint er. Statt bei Fußballspielen und Demonstrationen, Suchaktionen oder Einsätzen wie in der vergangenen Woche vor allem im Stuttgarter Schlosspark, darf das Quartett am Samstag und Sonntag mal in die freie Natur – eine schöne Abwechslung für die Pferde und ihre Reiter.

Die Attraktion schlechthin

Am Wasserfall sind sie für die Gäste die Attraktion schlechthin: Bereitwillig postieren sich die Polizisten mit ihren Vierbeinern unterhalb des Wasserfalls und lassen sich ablichten. „Wir sind das gewohnt“, sagt eine der berittenen Polizistinnen lächelnd.

Mehr Besucher am Sonntag

Am Sonntag steigert sich der Andrang dann doch noch, berichtet am Nachmittag Eugen Stesel. Es sind auf dem Wasserfallweg mehr Menschen unterwegs als am Samstag. Die Stadt hat einen Parkplatz für weitere 50 Fahrzeuge freigegeben. Immerhin: Die Menschen ballen sich nicht zu großen Gruppen, berichtet Stesel. Und vor allem seien keine Uneinsichtigen darunter, gegen die Geldbußen oder andere Strafen hätten verhängt werden müssen.