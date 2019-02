Bad Urach Bad Urach muss neue Schulden aufnehmen

Bad Urach / Von Simon Wagner

NKHR: Es sind nur vier Buchstaben, die jedoch bedeuten für die Finanzplanung der Stadt nichts geringeres als eine Zeitenwende. Mit der gesetzlich geforderten Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens muss mit Gewohntem gebrochen und neue Sichtweisen eingeübt werden. Und das im Fall der Stadt auf durchaus drastische Weise.

Dürfte das vergangene Haushaltsjahr 2018 – noch nach den Regeln der Kameralistik gerechnet – mit einer satten Rücklagenzuführung über 3,8 Millionen Euro abschließen, klafft nun in der doppischen Betrachtung des aktuellen Jahres ein deutliches Minus von 2,2 Millionen Euro. Grund hierfür ist nicht etwa, dass die Stadt nun plötzlich am Hungertuch nagen würde, sondern das glatte Gegenteil: Die Stadt besitzt Anlagegüter in hoher Zahl. Für dieses städtische Vermögen allerdings, so fordert es das neue Haushaltsrecht, sind nun Abschreibungen zu erwirtschaften. Unter dem Stichwort „intergenerative Gerechtigkeit“ sollen entsprechende Lasten nicht an kommende Generationen übergeben werden. Das städtische Wirtschaften unter neuen Vorzeichen, ähnelt damit dem eines Unternehmens.

In Bad Urach summieren sich die zusätzlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen im Ergebnishaushalt auf insgesamt 2,8 Millionen Euro. Die Hälfte davon entfallen alleine auf die Straßen der Stadt, wie Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann am Dienstag während der Haushaltseinbringung im Rat der Stadt ausführte. Das resultierende Minus zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen würde grundsätzlich ein nicht genehmigungsfähiges Gesamtergebnis bedeuten. Da die Kommunen aber erst ab dem Jahr 2020 gezwungen sind auf das NKHR umzustellen, gelten noch die bisherigen Genehmigungsgrundsätze. Gleichwohl betrachtet Bürgermeister Rebmann das Minusergebnis mit Sorge. Tritt es doch gerade in einer Situation ein, die aus wirtschaftlicher Sicht kaum besser sein könnte. Die Gewerbesteuereinnahmen etwa lagen im vergangenen Jahr bei rund 8,7 Millionen Euro und damit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Für 2019 rechnet Bad Urachs Kämmerin Simone Bendig mit 8,2 Millionen Euro. Die Stadt wird vor diesem Hintergrund gezwungen sein, den Ergebnishaushalt nach Sparmöglichkeiten durchzusehen, um im Jahr 2020 ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erreichen zu können, wie Rebmann betonte. Alternativ könnte auf der Einnahmeseite auch die Erhöhung von Steuern und Gebühren notwendig werden.

Denn nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den folgenden stehen einige Großprojekte in der Kernstadt und ihren Ortsteilen auf der Agenda. So etwa die Sanierung des Graf-Eberhard-Gymnasiums, der Aufbau eines Nahwärmenetzes am Schulzentrum Diegele, die Umgestaltung des Wittlinger Grundschulhofs, die Sanierung des Kinderspielplatzes „Rosengarten“, aber auch den Umbau des Rathauserdgeschosses oder die Generalsanierung der Festhalle. Abzüglich von Zuweisungen und Zuschüssen ergibt sich für dieses Jahr im neuen Finanzhaushalt ein Bedarf von rund 5,4 Millionen Euro, um bereits begonnene und neue Vorhaben zu decken. Noch ist diese Investition mit Hilfe von liquiden Mitteln zu schultern, doch bereits im kommenden Jahr wird die Stadt wohl nicht um eine Kreditaufnahme herumkommen. Liegt der Schuldenstand Ende des Jahres voraussichtlich bei rund 3,5 Millionen Euro, könnte er bis Ende 2022 auf rund 16,8 Millionen Euro angewachsen sein. Ungewohnte Rahmenbedingungen also, die die Bad Uracher Haushaltsberatungen in den kommenden Wochen begleiten werden. Dabei appellierte Rebmann an die Gremiumsmitgliedern, angesichts der Zahlen nicht in Panik zu verfallen, sondern sich stattdessen sorgfältig und mit Bedacht mit den neuen Sachverhalten zu befassen und zukunftsweisende Entscheidungen in den einzelnen Gremien auf den Weg zu bringen. Statt Mauern brauche es Windmühlen, wenn der Wind der Veränderung wehe.