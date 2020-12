Aufmerksame Zuschauer aus der Region, die die sonntägliche Tagesschau um 20 Uhr verfolgt haben, dürften sich kurz vor Ende der Sendung verwundert die Augen gerieben haben. War das nicht eben..? Ja, es war der Bad Uracher Marktplatz, umrahmt von schmuckvoll beleuchteten Fachwerkfassaden, Rathaus und Christbaum, der als vorweihnachtlicher Hintergrund für Tagesschau-Sprecher Jan Hofer gedient hat, als er die bundesweiten Wetteraussichten für Montag anmoderierte.

Foto stammt von Markus Flammer

Tatsächlich zeigt einer der wohl schönsten Marktplätze Süddeutschlands dieser Tage vor allem Abends sein heimeliges Gesicht, wenn ringsherum an den Giebeln der jahrhundertealten Häuser die Lichter angehen und sie die Umgebung in ein warm getönten Schein tauchen. Eben vor jener Kulisse soll an Heilig Abend erstmals ein ökumenischer Freiluft-Gottesdienst stattfinden – ob mit oder ohne Tagesschau. Das großformatig in der Tagesschau gezeigte Foto von der Vorweihnachtsstimmung im Ermstal stammt übrigens vom Bad Uracher Markus Flammer.