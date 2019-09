Am kommenden Sonntag öffnen sich wieder zahlreiche Türen zu sonst eher schwer zugänglichen Orten. Der 8. September, der bundesweite Tag des offenen Denkmals, bietet die Gelegenheit, hinter Kulissen von hiesigen Kulturgütern zu blicken und dabei zahlreiche Schätze zu entdecken. Ulm ist am Sonntag Schauplatz der bundesweiten Eröffnungsfeier für den Tag des offenen Denkmals. 8000 Objekte in 2500 Städten und Gemeinden sind laut der Stiftung Denkmalschutz wieder dabei und zeigen, was die Vergangenheit hinterlassen hat. Laut der Stiftung handelt es sich am Sonntag um die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“.

Führungen in die Vergangenheit

Freilich auch in Bad Urach und Umgebung, gibt es an diesem Tag viel zu sehen und zu erleben. So verbindet das Uracher Stift sein Stiftsfest am selben Tag mit historischen Exkursionen in die Vergangenheit. Jeweils um 13 und 14 Uhr werden Führungen mit Stiftsleiter Conrad Maihöfer durch das historische Gemäuer und dessen Geschichte(n) angeboten. Um 13.30 bis 15.30 Uhr geht es hingegen mit Stadtführer Otto Rauscher, durch die spätmittelalterliche Residenzstadt mit ihren Fachwerkhäusern, das Residenzschloss und die Stiftskirche St. Amandus. Treffpunkt ist der Marktbrunnen.

Die Welt der Kelten

In Grabenstetten wartet indes der Heidengraben darauf entdeckt und erkundet zu werden. Am Parkplatz „Seelenau“ wird die Keltengruppe „Riusiava“ ab 11 Uhr kleine Aktionen in historischer Kleidung und Werkzeugen darbieten. Zudem wird der Archäologe Gerd Stegmaier um 13 und 15 Uhr Führungen anbieten. Das Keltenmuseum wird passend hierzu, seine Tore zwischen 14 und 17 Uhr öffnen. Ebenfalls in Grabenstetten lädt die Burgruine Hofen ein, sich ins Mittelalter zurückzudenken. Einblicke, die sonst kaum möglich sind, bietet am Sonntag zudem die Tropfsteinhöhle in Hülben. An der L 250 in Richtung Bad Urach gelegen, werden Mitglieder der Höhlenforschungsgruppe Nürtingen von 10 bis 18 Uhr (bei starkem Regen erst ab 13 Uhr) die Höhle für die Öffentlichkeit zugänglich machen und sie mit LEDs beleuchten. Der sehenswerte Hohlraum mit einzigartigen Sinterröhrchen befindet sich direkt unter der Straße in Richtung Bad Urach und kann nur über einen vier Meter tiefen Schacht erreicht werden. Wenn erforderlich, mit Seilsicherung für Jung und Alt. Kleinere Gruppen erfahren Wissenswertes über die Entstehung der Schwäbischen Alb und der Höhle. Die kostenlose Befahrung erfolgt allerdings auf eigene Gefahr. Parkmöglichkeiten besteht am Wanderparkplatz an der Kläranlage auf der rechten Seite Richtung Bad Urach. Wem stattdessen eine gemauerte Umgebung lieber ist, der ist in St. Johann bestens aufgehoben. Hier stehen vor allem sakrale Bauwerke im Fokus. Am Gestütshof hingegen geht es hoch hinauf. Dort steht der Aussichtsturm „Hohe Warte“ Besuchern zwischen 10 und 18 Uhr offen. Im Verlauf des Tages erläutert dort Förster a. D., Albert Bosler, die vielfältigen Funktionen des Waldes. In Upfingen öffnet die im 15. Jahrhundert erbaute Marienkirche. Pfarrer i. R. Johannes Wagner wird um 11 und 16 Uhr durch den Bau führen und unter anderem Wissenswertes zum Taufstein Christof von Urach berichten. Der Abschluss wird musikalischer Art sein. Führungen gibt es an diesem Tag auch in der Gächinger St. Georgs-Kirche. Dort wird Pfarrerin Maike Sachs um 11 Uhr auf Baudetails und die Geschichte des Gotteshauses aus dem 17. Jahrhundert eingehen. Ein Besuch der Andreaskirche in Würtingen zwischen 12 und 18 Uhr lohnt ebenfalls. Dort ist die barocke Ausmalung zu sehen, die in ihrer Vollkommenheit einzigartig im schwäbischen Raum ist.

