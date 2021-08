Ich nehm’s wie es ist“, sagt Lars Maucher am Ende tapfer, aber desillusioniert. Nach sechs von neun Folgen ist der Zaininger Kandidat der RTL-Show „Bachelorette 2021“ im Tauziehen um die schöne Maxime Herbord unterlegen. Erst waren in Folge sechs dieser 8. Staffel des Flirt-Formats am Mitt...