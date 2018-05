Metzingen B 28 wird halbseitig gesperrt

Neuhausen / swp

Das Regierungspräsidium Tübingen teilt mit, dass die B 28 auf Höhe von Neuhausen zwischen den Anschlussstellen Metzingen-Ost, dem so genannten Auchtertknoten und Dettingen-West am Dienstag, 8. Mai, ab etwa 9 Uhr halbseitig gesperrt wird. Sofern keine unvorhersehbaren Erschwernisse auftreten, sind die Arbeiten nach einem Arbeitstag abgeschlossen, heißt es in der Pressemitteilung. Bereits im November des vergangenen Jahres musste eine Notreparatur an der Fahrbahnübergangskonstruktion der Glemsbachtalbrücke durchgeführt werden.

Am Dienstag, 8. Mai, kommen nun die noch ausstehenden Arbeiten zur Ausführung, um die Konstruktion dauerhaft instand zu setzen. Im Rahmen der Arbeiten werden Gewindehülsen im Stahlbetonunterbau und die Auflagefläche des Abdeckblechs gereinigt sowie beschädigte Schrauben ausgetauscht.

Während der halbseitigen Sperrung wird der Verkehr mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Ortskundige Fahrer werden vom Regierungspräsidium gebeten, den Bereich nach Möglichkeit über alternative Routen zu umfahren. In jedem Fall ist an diesem Tag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können jeweils aktuell im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.