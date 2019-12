Nichts ging mehr am Donnerstagnachmittag auf der Ulmer Steige, nachdem es auf Höhe der Abfahrt nach Hengen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war. Zwei Autos waren auf der Bundesstraße 28 frontal zusammengestoßen. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilte, war eine kurze Unachtsamkeit für den folgenschweren Unfall verantwortlich.

Demnach war ein 69-Jähriger kurz nach 14.30 Uhr mit seinem VW-Golf auf der Ulmer Steige in Richtung Römerstein unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Hengen wollte er nach links auf einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah der Golf-Lenker den entgegenkommenden Honda eines 68 Jahre alten Mannes. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Wagen des Unfallverursachers gedreht und etwa 18 Meter weit in den Straßengraben geschleudert. Der Honda drehte sich ebenfalls und kam nach zirka 14 Metern auf seiner Fahrspur zum Stehen.

Rettungskräfte fordern Verstärkung an

Den Rettern zeigte sich ein dramatisches Bild: Als zwei Rettungswagen des Rettungsdienstes und der Einsatzleitwagen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Urach zeitgleich eintrafen, lagen zwei Personen bereits neben den Fahrzeugen in der Wiese, zwei weitere Personen saßen noch verletzt in den beiden Unfallwagen. Mit der Erstversorgung der Verletzten hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun, zugleich sorgten aber auslaufende Betriebsstoffe und austretender Dampf aus den schwer beschädigten Fahrzeugen für eine weitere Gefahr. Weitere Einsatzkräfte wurden nachgefordert, unter anderem zwei weitere Rettungswägen und zwei Notärzte. Der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes forderte zudem einen Rettungshubschrauber an.

Rettungshubschrauber vor Ort

Die auch in Erster Hilfe ausgebildeten Feuerwehrleute unterstützten zunächst den Rettungsdienst. Nach dem Eintreffen des Löschgruppenfahrzeuges und eines Mannschaftstransportwagens der Abteilung Stadt der Uracher Feuerwehr wurde durch die insgesamt 13 Feuerwehrleute der Brandschutz sichergestellt, die ausgelaufenen Betriebsstoffe abgestreut und die Ersthelfer sowie der Hund der Unfallbeteiligten betreut. Außerdem unterstützten die Feuerwehrleute die Rettung eines Schwerverletzten aus seinem Pkw mittels einer speziellen Rettungstrage, die ein besonders rückenschonendes vorgehen ermöglicht.

In vier Kliniken eingeliefert

Die beiden Fahrer sowie ihre 60 und 69 Jahre alten Beifahrerinnen zogen sich jeweils schwere Verletzungen zu. Die 69-jährige Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen werden musste. Die übrigen Schwerverletzten wurden mit den Rettungswagen in die Kliniken nach Reutlingen, Kirchheim und Nürtingen gebracht.

Fünfstelliger Sachschaden

Während mit dem Abtransport der Verletzten der Einsatz der Rettungsdienste beendet war, galt es für die Feuerwehrleute nun, sich um die Bergung der Unfallwägen zu kümmern. Dabei unterstützten die Floriansjünger die Abschleppdienste bei der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und reinigten anschließend die Fahrbahn der während der Unfallaufnahme voll gesperrten Bundesstraße. Warnschilder wurden zudem aufgestellt, die vor den Resten der Ölspur warnten. Die Bundesstraße blieb bis gegen 17 Uhr voll gesperrt.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen dürfte allein der Sachschaden bei rund 30 000 Euro liegen.