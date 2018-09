Grafenberg B 313 ab Freitag ganzseitig gesperrt

Grafenberg / swp

Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen. Für den Einbau der Deckschicht am Kreisverkehr zwischen Grafenberg und dem Metzinger Neugreuth ist ab heute Freitag, 21. September, eine Vollsperrung der B 313 erforderlich.

Der Bund lässt wie mehrfach berichtet seit Ende August den südlichen Kreisverkehrsplatz (Metzinger Straße) für die Ortsumgehung Grafenberg im Zuge der B 313 ausbauen. Am Ortsausgang Grafenberg in Richtung Metzingen war der Verkehr daher auf einen Fahrstreifen eingeengt und wurde mit einer Ampel wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Am Freitag, 14. September, wurde der Verkehr auf die bereits hergestellte Fahrbahn des neuen südlichen Kreisverkehrs umgelegt.

Da sich die letzten Arbeiten leicht verzögern, sei es erforderlich, die B 313 bis einschließlich Mittwoch, 26. September, zu sperren, teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit.

Insbesondere erfordert die Herstellung der straßenbegleitenden Entwässerungseinrichtungen, der Bankette, der Schutzplanken und der erforderlichen Markierung mehr Zeit als veranschlagt. Aber auch die erforderlichen Erdarbeiten für die Anpassung der Anschlussäste des Kreisverkehrs in Richtung Grafenberg und Metzingen an die neue Straßenführung sowie die Dammschüttung auf der westlichen Seite gestalten sich deutlich aufwendiger als zunächst angenommen, heißt es in der weiter.

Während der Vollsperrung wird der überörtliche Verkehr über die B 297 bis Neckartailfingen und dann über die B 312 nach Metzingen umgeleitet. Der Verkehr von und nach Grafenberg wird über Bempflingen geführt. Der Radweg zwischen Metzingen-Neugreuth und Grafenberg ist in dieser Zeit voll gesperrt. Die Umleitung des Radverkehrs erfolgt von Neugreuth aus über den Kastanienweg und die Riedericher Straße in Grafenberg.

Nach Fertigstellung des südlichen Kreisverkehrs wird der Radweg zwischen Metzingen-Neugreuth und dem südlichen Ortsrand von Grafenberg ausgebaut. Die Arbeiten erfolgen von Ende September bis Ende November. Während dieser Maßnahme wird der Radweg gesperrt. Die Umleitung des Radverkehrs erfolgt von Neugreuth aus über den Kastanienweg und die Riedericher Straße in Grafenberg. Der Verkehr auf der parallel verlaufenden Bundesstraße wird teilweise eingeengt.

Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Grafenberg bis zur Abzweigung Tischardt und der Ausbau des Radwegs zwischen Metzingen-Neugreuth und Grafenberg belaufen sich zusammen auf rund 0,7 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.