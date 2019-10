Vorurteile sind hartnäckig, diese Erfahrung macht auch Thomas Fesseler, Personalleiter bei der Knecht Unternehmensgruppe in Metzingen, regelmäßig. Über Lehrberufe etwa kursiert die Sage, wer erst einmal den Gesellenbrief in der Tasche habe, der stehe bereits am Ende der Karriereleiter. Das ist allerdings vollkommen falsch, betont Fesseler. „Eine duale Ausbildung eröffnet so viele Möglichkeiten sich weiterzubilden und voranzukommen.“ Gerade im Handwerk gebe es momentan beste Chancen, schnell aufzusteigen und damit entsprechend gut zu verdienen. Diese Botschaft will er auch beim Metzinger Azubi-Tag am 22. Oktober unter die Besucher bringen.

Auszubildende sind gesucht

Auf dem weitläufigen Schulgelände an der Max-Eyth-Straße präsentieren sich Handwerker ebenso wie große Industrieunternehmen aus der Region. Dazu gesellen sich Firmen aus dem IT- und Versicherungsbereich. Auch die Stadtverwaltung Metzingen, Banken und das Baugewerbe wollen um Lehrlinge werben. Im Fokus steht dabei nicht allein die klassische duale Ausbildung, die Firmen möchten den Blick der Besucher auch auf neue und andere Wege in die Berufswelt lenken. Die Gewerbliche Schule öffnet zudem die Türen ihrer Werkstätten, um den Besuchern zu zeigen, wie vielfältig der Stundenplan ist und welche Abschlüsse erworben werden können.

Eltern sind eingeladen

Schülern biete der Azubi-Tag eine hervorragende Möglichkeit, unkompliziert mit Betrieben in Kontakt zu kommen. Furcht, sich dabei zu blamieren, müsse indessen keiner haben. Ganz im Gegenteil. Die Betriebe freuen sich über jeden, der sich für eine Lehrstelle oder einen Praktikumsplatz interessiert. Bei trockener Theorie belassen es dabei die wenigsten Firmen. An fast allen Ständen gibt es die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, um einen ersten Eindruck von der jeweiligen Branche zu erhalten.

Willkommen sind beim Azubi-Tag ausdrücklich auch Eltern. Schließlich sind sie die wichtigsten Berater ihrer Kinder, wenn es um die Berufswahl geht.

Anfangs eine Online-Bewerbung

Üblich sei inzwischen, zunächst eine Online-Bewerbung loszuschicken, erst im zweiten Schritt wollen die Betriebe dann die klassische Bewerbungsmappe sehen. Wie Schüler damit richtig umgehen, ist am Azubi-Tag auch Thema eines Vortrags. Der, da ist sich Dorothee Wörner sicher, wird auf großes Interesse stoßen.

